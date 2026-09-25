Svijet

Netanjahu ga napao pred cijelim svijetom, stigao žestok odgovor gradonačelnika Njujorka

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Objavljeno prije 37 minuta

Neka mir bude naša budućnost, rekao je Mamdani

Nakon što ga je premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) žestoko prozvao sa govornice Generalne skupštine UN-a, uslijedio je odgovor gradonačelnika Njujorka (New Yorka) Zohrana Mamdanija (Zohran Mamdani).Izraelski premijer tokom svog obraćanja nekoliko puta osvrnuo se na prvog čovjeka Njujorka, nazivajući ga antisemitom i optužujući ga da je prijateljski nastrojen prema Hamasu,piše Avaz

Nakon Netanjahuovog govora, Mamdani je rekao kako izraelski premijer predvodi genocid.

– Kao što je to činio više puta, premijer Netanyahu je iskoristio svoj govor da ponovi neosnovane laži s ciljem da sanitizira njegov genocid nad Palestincima. Ipak, nijedna laž ne može promijeniti činjenicu da je i dalje predmet naloga za hapšenje Međunarodnog krivičnog suda zbog optužbi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti – poručio je Mamdani.

U međuvremenu, Mamdani je na društvenim mrežama objavio da je sinoć u svojoj rezidenciji zasadio maslinu zajedno s palestinskim porodicama iz Gaze, uz video snimak tog događaja.

– Neka mir bude naša budućnost – rekao je Mamdani.


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