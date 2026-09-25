Trump pozvao zemlje da napuste Haški sud: Poslušala ga samo jedna država

Trump je u utorak ponovio kritike na račun suda sa sjedištem u Haagu, tvrdeći da sud prekoračuje ovlasti kada primjenjuje svoju nadležnost na državljane zemalja koje nisu ratificirale Rimski statut, među kojima su SAD i Izrael.

Sankcije i diplomatski pritisak

SAD su protiv dužnosnika ICC-a uvele financijske sankcije i zabranu izdavanja viza, a prema izvorima upoznatima sa situacijom, pripremaju se i dodatne mjere koje bi mogle otežati rad suda.

Američki državni sekretar Marco Rubio još je u julu pokrenuo diplomatsku kampanju za ukidanje suda, tvrdeći da ugrožava američke vojnike i druge osobe povezane s Trumpovom politikom deportacija migranata te napadima na plovila osumnjičena za krijumčarenje droge,pišu Vijesti

Val povlačenja iz suda

Nakon početka američke kampanje, Venezuela i Čad najavili su povlačenje iz ICC-a, dok su Burkina Faso, Mali i Niger to učinili prošle godine. Nauru je odluku o povlačenju objavio ove sedmice, pozivajući se na sve manju važnost suda.

EU brani neovisnost suda

Europska unija zauzela je suprotan stav te želi spriječiti da američke mjere ugroze rad Međunarodnog kaznenog suda. Visoka predstavnica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas poručila je da EU razmatra načine kako pomoći sudu da nastavi raditi te da će nastojati osigurati širu međunarodnu potporu njegovu radu.

Kritičari američke politike prema ICC-u upozoravaju da bi pritisak Washingtona mogao oslabiti međunarodne napore za utvrđivanje odgovornosti za ratne zločine.

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