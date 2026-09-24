Stiže promjena kakvu nismo očekivali: Hladni front donosi kišu i veliki pad temperature

Nova promjena vremena očekuje region već danas, 24. septembra, kada sa sjeverozapada stiže hladni front. Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, tokom noći očekuje se formiranje plitkog sekundarnog ciklona nad južnim Jadranom, što će donijeti kišu u veći dio regiona.U Bosni i Hercegovini kiša će se tokom noći proširiti na veći dio zemlje, dok su na jugu i duž Jadrana mogući i grmljavinski pljuskovi. Obilnije padavine očekuju se tokom noći i u ranim jutarnjim satima. I prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda potvrđuje mogućnost kiše, lokalnih pljuskova i grmljavine.

Najviše padavina, prema Čubrilovoj prognozi, očekuje područje primorja Crne Gore i njegovo planinsko zaleđe, gdje lokalno može pasti i do 80 milimetara kiše. Najmanje padavina očekuje se na sjeverozapadu Hrvatske i istoku Srbije.

S prolaskom fronta ponovo će zapuhati povremeno pojačan sjeverozapadni vjetar. Danas će biti nešto toplije, uz temperature do oko 24 stepena, dok će sutra biti osjetno svježije, s maksimalnim temperaturama između šest i 17 stepeni.

Moguć snijeg

Na planinama istočne Bosne, Crne Gore i zapadne Srbije, iznad oko 1.600 metara nadmorske visine, postoji mogućnost kratkotrajne pojave snijega.Prema Čubrilovoj prognozi, od subote počinje duži sušni period koji bi mogao potrajati najmanje do 4. oktobra. Sličan trend pokazuje i srednjoročna prognoza FHMZ-a, prema kojoj se od 26. septembra očekuje postepena stabilizacija i uglavnom suho vrijeme.

Manje osvježenje

Najtoplije bi moglo biti oko 30. septembra, kada bi temperature lokalno mogle doseći oko 25 stepeni. Početkom oktobra uslijedit će manje osvježenje, uz temperature od oko 15 stepeni na istoku do 22 na zapadu regiona,piše Avaz

Noći će tokom ovog perioda biti vrlo svježe.

Slaba kiša moguća je ponovo oko 4. oktobra, ali se, prema trenutnim prognozama, obilnije padavine ne naziru sve do oko 10. oktobra, a moguće i duže.

Pred nama je, dakle, još jedna kišna epizoda, nakon koje slijedi duži period uglavnom suhog i stabilnog vremena, uz temperature oko prosjeka za ovo doba godine, prognozirao je Čubrilo.

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