UEFA Liga nacija: Bez najvećeg svih vremena u nove pobjede

Na stadionu “PGE Narodowy” počinje još jedan ciklus za ekipu selektora Sergeja Barbareza, nakon historijskog nastupa na Svjetskom prvenstvu i plasmana u drugi krug planetarnog takmičenja.

Bosna i Hercegovina u novu kampanju ulazi iz Lige “B”, a u grupi “B4” rivali su joj Poljska, Rumunija i Švedska. Nakon Varšave, Zmajeve već 28. septembra očekuje gostovanje pred praznim tribinama u Bukureštu protiv Rumunije, a potom slijede dvije utakmice na “Bilinom polju” u Zenici. Protiv Švedske 2. oktobra, kada će se poslije dvije decenije od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko, dok tri dana kasnije slijedi domaći revanš s Poljskom.

Povrede i naknadni pozivi

U današnji meč s Poljacima ulazimo oslabljeni, negiranjem nekih od standardnih reprezentativaca. Barbarez neće moći računati na povrijeđene, prvog golmana Nikolu Vasilja te Kenana Busuladžića, “veznjaka” koji je trebao debitovati. Sa prvobitnog spiska otpao je i Amar Dedić, naša zvijezda iz engleskog Newcastela. Obnovio je povredu zadnje lože u utakmici Premier lige protiv Leedsa pa je van terena primoran biti tri do četiri sedmice.

Busuladžić je neposredno pred dolazak na okupljanje u svom Malmou pokidao križne ligamente. Slijedi mu dugotrajan oporavak u trajanju od devet mjeseci.

Radi izostanka Dedića i Busuladžića, Barbarez je naknadno pozvao Benjamina Tahirovića, Arjana Malića, Ajdina Hasića i Luku Đurića. Tahirović i Malić već imaju reprezentativno iskustvo, Hasić je ranije bio na širem spisku, dok je Đurić novo ime.

Neposredno uoči puta u Varšavu stigao je još jedan peh. Vasilj se povrijedio, a umjesto njega Barbarez je naknadno zovnuo Mladena Jurkasa, golmana Borca, kojeg je vodio i na Mundijal, nakon povrede Osmana Hadžikića.

I Juventusov dragulj Kerim Alajbegović, također, imao je zdravstveni problem. Osjetio je bol u kuku, ali su pregledi pokazali da povreda nije ozbiljnije prirode. Očekuje se da bude na raspolaganju Barbarezu i jedna od udarnih igala naših.

Prvobitni spisak igrača našeg nacionalnog tima tako je za start ovog ciklusa doživio nekoliko promjena, ali utakmica u poljskoj prijestolnici bit će posebna i zbog činjenice da ćemo igrati bez Džeke, dugogodišnjeg kapitena i najboljeg strijelca svih vremena.

Shodno tome, danas počinje i test nove generacije bez dosadašnjeg apsolutnog lidera, ali i nastavak priče reprezentacije koja je kroz UEFA Ligu nacija već prošla gotovo sve, od osvajanja grupe i plasmana u viši rang do ispadanja iz elitne Lige “A”.

Ispadali i vraćali se dva puta

Bosna i Hercegovina bila je dio premijernog izdanja UEFA Lige nacija u sezoni 2018/19. godine. U grupi “B3” igrala je protiv Austrije i Sjeverne Irske i osvojila prvo mjesto. Ostvarene su tada tri pobjede, dva remija i jedan poraz, te izborili plasman u Ligu “A”.

U sezoni 2020/21. Bosna i Hercegovina je prvi put zaigrala u Ligi “A”. U grupi “A1” protivnici su bili Poljska, Italija i Nizozemska. Završili smo posljednji u grupi i ispali u Ligu “B”.

U izdanju 2022/23. uslijedio je novi povratak. Bosna i Hercegovina je u grupi “B3” igrala protiv Finske, Crne Gore i Rumunije i ponovo osvojila prvo mjesto. U šest utakmica ostvarili smo tri pobjede, dva remija i jedan poraz, uz gol razliku 8:8 i 11 osvojenih bodova. Time smo još jednom izborili promociju u Ligu “A”.

Najveći izazov uslijedio je u izdanju 2024/25. Ponovo smo igrali u Ligi “A”, u grupi “A3” s Njemačkom, Nizozemskom i Mađarskom. I opet Bosna i Hercegovina nije izborila opstanak. U šest utakmica osvojili smo dvije tačke, uz dva remija i četiri poraza, te završili posljednji u grupi,pišu Vijesti

Bosna i Hercegovina tako je do sada u UEFA Ligi nacija odigrala 22 utakmice, ostvarila šest pobjeda, sedam remija i devet poraza, uz gol razliku 20:37. Najviše nastupa (19) i najviše golova (9) ima? Nije težak odgovor. Da, Džeko.

Poljska – Bosna i Hercegovina večeras u 20.45 sati. Bez najvećeg svih vremena u nove pobjede!

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