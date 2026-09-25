Vučić slušao Netanyahua, pogledajte reakciju kada se dvorana ispraznila

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Odlazak delegacija bio je protest protiv Netanyahua, a istovremeno su održani i protesti ispred sjedišta UN-a. Palestinska misija pri UN-u prethodno je pozvala druge delegacije da napuste salu kada izraelski premijer počne govor.

Odlazak delegata izazvao je negodovanje i zvižduke, dok su članovi izraelske delegacije ustali i zapljeskali. Predsjedavajući sjednice više puta je pozivao na red.Netanyahu se već na početku govora osvrnuo na odlazak delegacija.

“Ako u ovoj dvorani ima još moralnih kukavica koje nisu izašle, molim vas da to učinite sada”, rekao je.

Među delegacijama koje su ostale u sali bila je i delegacija Srbije na čelu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Snimak Vučićeve reakcije dok su ostali delegati napuštali salu proširio se društvenim mrežama.Istovremeno su ispred sjedišta UN-a održani protesti protiv Netanyahuovog dolaska. Njujorška policija privela je dio demonstranata, među kojima su bile i glumice Susan Sarandon i Hannah Einbinder.

Netanyahu o ratu i napadima na Iran

Netanyahu je u govoru branio izraelske vojne operacije i govorio o napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

“Već tri godine naši se hrabri vojnici odvažno bore u ratu koji se vodi na sedam bojišta. No, postoji i osmo bojište u ovom ratu, to je borba za istinu. Ona se vodi u svjetskim medijima i, još podmuklije, na društvenim mrežama. Nekoliko stranih država potrošilo je nebrojene milijarde kako bi širilo laži o mojoj zemlji. Unatoč tome, Izraelske obrambene snage (IDF) ostaju najmoralnija vojska na svijetu. Pozdravljam izraelski narod na njegovoj nepokolebljivoj odlučnosti, to je Izrael, jedan narod koji se bori za jednu zajedničku budućnost”, govorio je.

Govoreći o Sjedinjenim Američkim Državama, Netanyahu je rekao da Izrael nema većeg partnera od predsjednika Donalda Trumpa.

“Nemamo većeg partnera od predsjednika Trumpa i od srca mu zahvaljujem na potpori. Sjedinjene Američke Države i Izrael rade zajedno kako bi spasili civilizaciju”, kazao je.

Netanyahu je govorio i o napadu Hamasa 7. oktobra 2023. godine, navodeći da je tada ubijeno 1.200 Izraelaca.

Osvrnuo se i na izraelske napade na Iran, tvrdeći da Izrael time štiti i druge države čiji su predstavnici napustili salu.

“U privatnim razgovorima, mnogi predstavnici tih istih zemalja zahvaljivali su Izraelu što je neutralizirao iranski nuklearni program. Teško je zamisliti nevjerojatnije licemjerje od toga, ali to je naša stvarnost”, rekao je Netanyahu.

Netanyahu napao Mamdanija

Izraelski premijer tokom govora osvrnuo se i na gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, kojeg je nazvao antisemitom.

“Poduzeli smo nebrojene korake kako bismo zaštitili civilno stanovništvo. Je li to genocid? Naravno da nije. To je potpuna suprotnost genocidu. Svima onima koji šire laži o mojoj zemlji i njezinim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u antisemitskom uredu gradonačelnika New Yorka, poručujem: Neka vas bude sram”, rekao je Netanyahu,pišu Vijesti

Dodao je da se, prema njegovim riječima, mnogi Jevreji u New Yorku od Mamdanijevog izbora za gradonačelnika više ne osjećaju sigurno.

“Tiranije koje su nas pokušavale uništiti propadale su iznova i iznova, a ako Bog da, propadat će i dalje. Ako prikupimo hrabrost i očvrsnemo svoju odlučnost, nastavit ćemo pobjeđivati. Kao što piše u Bibliji: ‘Vječnost Izraelova neće pokleknuti’. Razlog je jednostavan, nemamo drugog izbora”, zaključio je Netanyahu.

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