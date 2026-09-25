Lukić dobio ogromnu čast, nosit će Džekinu 11-ku

To je najslavniji broj u historiji reprezentacije BiH s obzirom da ga već dvije decenije na leđima nosi Edin Džeko, apsolutni rekorder Zmajeva po broju odigranih utakmica i postignutih golova.

S obzirom da kapitena Džeke neće biti u konkurenciji za utakmice protiv Poljske i Rumunije, njegov upražnjeni broj pripao je Jovi Lukiću, napadaču Craiove koji je postigao prvi gol za BiH na Svjetskom prvenstvu u duelu protiv Kanade (1:1).

Da li će Jovo Lukić trajno naslijediti 11-ku od Edina Džeke, ili će možda taj broj biti i povučen iz upotrebe nakon što se 40-godišnji Dijamant oprosti od Zmajeva protiv Švedske, pokazat će vrijeme,pišu Vijesti

Zanimljivo je također da je Mladen Jurkas za ovu utakmicu dobio dres sa brojem jedan, koji inače pripada Nikoli Vasilju, dok je broj devet završio kod Naila Omerovića, s obzirom da Samed Baždar ne konkuriše za meč.

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