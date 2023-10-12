Netanyahu napao Evropu: Izrael i SAD brane cijeli svijet…

Izrael je jučer počeo obilježavati Dan sjećanja na holokaust, a centralna komemoracija u Yad Vashemu unaprijed je snimljena zbog aktuelnih neprijateljstava s Iranom i Hezbolahom u Libanu, piše Vijesti.

U svom govoru premijer Benjamin Netanyahu oštro je kritikovao Evropu, poručivši kako je “pogođena dubokom moralnom slabošću” te da Izrael sada brani kontinent “koji je toliko toga zaboravio od Holokausta”, piše The Times of Israel.

Optužio je Evropu da “gubi kontrolu nad vlastitim identitetom, svojim vrijednostima i odgovornošću da brani civilizaciju od barbarstva”.

“Imaju mnogo toga za naučiti od nas”, rekao je, “posebno važnu lekciju o jasnoj moralnoj razlici između dobra i zla, koja u trenucima istine zahtijeva da se krene u rat za ono što je dobro, za život. Izrael, s druge strane, ne zaboravlja tu vječnu odgovornost”.

“Zajedno sa SAD-om i drugim zemljama s kojima stvaramo saveze o kojima će se tek pričati, branimo sebe – a time i cijeli svijet”, rekao je, dodavši da “Izrael stoji uz Sjedinjene Američke Države na čelu slobodnog svijeta”.

אם לא היינו פועלים בזמן – איספהאן, נתנז, פורדו ובושאר – היו נזכרים כמו מחנות ההשמדה אושוויץ, מיידנק וסוביבור. אנחנו כאן כדי להבטיח שלא תהיה שואה נוספת. pic.twitter.com/NzHc7ECcsj — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 13, 2026

Rekao je da su dvije zemlje prošle godine u zajedničkim operacijama “nanijele razoran udarac zlom režimu u Iranu”.

“Da nismo djelovali protiv iranskih nuklearnih, raketnih i drugih vojnih ciljeva”, dodao je Netanyahu, “imena Natanz, Fordow, Isfahan i Parchin vjerovatno bi se pamtila s vječnim užasom, baš kao Auschwitz, Treblinka, Majdanek i Sobibor”.

