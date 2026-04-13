Nutricionisti otkrivaju: Boja banane govori sve o njenom okusu i i nutritivnoj vrijednosti

Stručnjaci ističu da se banane tokom sazrijevanja značajno mijenjaju, kako po ukusu, tako i po sastavu. Iako postoji više faza zrelosti, tri su najvažnije i najprepoznatljivije.

U prvoj fazi, banane su zelene i nezrele. U tom stadiju sadrže više škroba i vlakana, a manje šećera. Upravo zbog toga mogu biti korisne za regulaciju šećera u krvi i zdravlje probavnog sistema, iako su tvrđe i manje slatke.

Kako sazrijevaju, banane prelaze u žutu fazu – onu koju većina ljudi najviše voli. Tada se škrob pretvara u prirodne šećere, zbog čega su slađe i lakše probavljive. I dalje zadržavaju sve važne nutrijente, pa predstavljaju odličan izvor energije.

U posljednjoj fazi, kada se pojave smeđe tačkice, banane postaju prezrele. Tada su najmekše i najslađe, jer je gotovo sav škrob pretvoren u šećer. Upravo zato su idealne za pripremu kolača, smoothieja ili drugih slastica, ali mogu uzrokovati brži porast šećera u krvi.

Stručnjaci savjetuju da izbor zavisi od potreba organizma. Ako želite stabilan nivo šećera u krvi i bolju probavu, bolji izbor su blago zelene banane. Za brzu energiju preporučuju se zrele ili prezrele, dok su za većinu ljudi najbolje one koje su žute s blagim tačkicama.

Kako bi se izbjegli nagli skokovi šećera u krvi, preporučuje se kombinirati banane s proteinima ili zdravim mastima, poput jogurta, svježeg sira ili orašastih plodova.

Osim toga, postoji i jednostavan trik za brže sazrijevanje – banane možete staviti u papirnu vrećicu. One prirodno ispuštaju etilen, hormon koji ubrzava proces zrenja, pa će u zatvorenom prostoru dozrijeti znatno brže.

Bez obzira na fazu zrelosti, banane ostaju praktičan, zdrav i hranjiv međuobrok koji se lako uklapa u svakodnevnu ishranu.

