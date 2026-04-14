Ubistvo u Zagrebu: MUP Republike Srpske uključen u slučaj mladića iz BiH

Objavljeno prije 34 minute

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) RS postupa povodom slučaja ubistva mladića (22) iz BiH u Zagrebu, a nakon što im se obratio MUP Hrvatske, nezvanično saznaju “Nezavisne novine”.

Podsjetimo, tijelo mladića (22), koji je ubijen, pronađeno je u nedjelju, 12. aprila, oko 23 časa na području Šestinskog trga u Zagrebu, a sumnja se da je iz BiH.

Ubijeni mladić, kako su prenijeli mediji, vodi se kao nepoznata osoba, ali prema nekim indicijama, moglo bi se raditi o dvadesetdvogodišnjem M.P. s područja Bosne i Hercegovine,piše Nezavisne

On je ubijen s najmanje dva hica iz vatrenog oružja u predjelu glave i u grudi, i to u poslovnom objektu u kojem se nalaze bilijarski stolovi i automati.

Policija sumnja da je riječ o nasilnoj smrti, a osoba koja se povezuje s time je pod nadzorom policije. Mještani navode da ovo nije prvi put da u ovaj objekat dolazi policija.


