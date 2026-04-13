Iran Americi: Svaki vaš brod koji nas pokuša blokirati završit će na dnu mora

Objavljeno prije 31 minuta

ranski dužnosnici zaprijetili su SAD-u da će američki ratni brodovi biti potopljeni ako pokušaju provesti pomorsku blokadu iranskih luka. “Svaki brod koji pokuša blokirati naše luke završit će na dnu mora”, rekao je iranski zastupnik Alaeddin Boroujerdi, član odbora za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost, prenosi državna televizija Press TV.

Boroujerdi je odbacio američke prijetnje kao “propagandu bez vojne osnove”, ustvrdivši da SAD nema stvarnu sposobnost provesti takvu blokadu. Dodao je i da druge članice NATO-a ne bi podržale takav potez,piše Index


