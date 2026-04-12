Zvijezde donose novac: Ovih 5 znakova ulazi u finansijski dobitak do 18. aprila

Kako se navodi, položaj planeta u znaku Ovan (astrološki znak) može potaknuti impulsivne poteze i ulaganja koja bi se, uz dobru procjenu, mogla pretvoriti u značajnije dobitke.

Među znakovima kojima se smiješi finansijski napredak izdvajaju se Ribe, kojima bi poslovne ponude mogle donijeti iznenadnu zaradu i poboljšanje finansijske situacije.

Za pripadnike znaka Djevica moguće su prilike vezane za inostranstvo i saradnju s međunarodnim firmama, što bi moglo rezultirati većim prihodima.

Strijelac bi, prema astrološkim tumačenjima, mogao pretvoriti svoj hobi u unosan posao, dok se dugoročno očekuje stabilniji finansijski rast.

Za Ovan se navodi mogućnost manjih, ali značajnih finansijskih dobitaka u narednim danima, dok bi Lav mogao biti znak kojem se smiješi iznenadni novčani priliv, pa se čak spominje i sreća u igrama na sreću.

