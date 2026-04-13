TRIK JE VRLO JEDNOSTAVAN: Kako za tren oka oguliti kuhano jaje…

Stavite hladna jaja u vruću vodu

Mnogi će reći da je za kuhanje tvrdo kuhanog jaja najbolje staviti hladno jaje u hladnu vodu te čekati da voda zavrije. No, iskustva korisnika na internetu pokazala su da ćete jaje lakše oguliti ako hladna jaja iz hladnjaka pažljivo uronite u vruću vodu. Jaje se neće razbiti ako ga budete uranjali u vodu uz pomoć kašike ili kuhače.

Dodajte kašiku sode bikarbone

U vruću vodu dodajte čajnu kašiku sode bikarbone. Soda bikarbona povećava alkalnost vode, što, pak, pomaže opustiti bjelanca od unutrašnje opne jaja te tako olakšava guljenje. Nakon što stavite sodu bikarbonu u vodu, pustite da se jaje kuha oko 12 minuta.

Potom izvadite jaja iz vode, ohladite ih i uživajte u laganom guljenju. Ako kuhano jaje uronite u hladnu vodu s komadićima leda, zaustavit ćete proces daljnje termičke obrade te sebi dodatno olakšati kuhanje.

