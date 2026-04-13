TIHE UBICE U VAŠEM TANJIRU: Ove dvije omiljene namirnice sistematski uništavaju srce i začepljuju krvne sudove

Čips – Ukusna navika koja može skupo da košta

Čips spada među najčešće grickalice, ali njegova redovna konzumacija može negativno uticati na zdravlje srca. Stručnjaci ističu da ova namirnica sadrži visok nivo nezdravih masti, uključujući zasićene i trans-masti, koje povećavaju „loš“ LDL holesterol i doprinose taloženju naslaga u arterijama.

Pored toga, čips je prepun soli, što direktno dovodi do povišenog krvnog pritiska. Kombinacija masti i natrijuma posebno opterećuje srce. Savjetuje se da se ova grickalica zamijeni zdravijim opcijama poput pečenog povrća ili orašastih plodova.

Pohovani sir – Okus koji nosi rizik

Još jedna veoma popularna hrana koja negativno utiče na kardiovaskularno zdravlje jeste pohovani sir. Zbog načina pripreme, koji uključuje prženje u dubokom ulju i upotrebu rafinisanih sastojaka, ova hrana sadrži ogromnu količinu nezdravih masti.

Takve masti doprinose stvaranju naslaga u arterijama, što vremenom povećava rizik od ateroskleroze. Kada se često konzumira, posebno u kombinaciji sa drugim prženim jelima, pohovani sir ima dugoročno loš utjecaj na zdravlje.

Nutricionisti savjetuju da se ove namirnice konzumiraju samo povremeno, a da se kao zdravija alternativa biraju pečene varijante ili sirevi sa manjim procentom masti, prenosi Slobodna-Bosna.

