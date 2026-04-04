Ko je Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a za Predsjedništvo: Ponosna na Zmajeve i svog rođaka Katića

Nakon višemjesečnih spekulacija, sada je i zvanično potvrđeno – Darjana Filipović bit će kandidatkinja Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine na narednim izborima

Ova odluka dolazi u trenutku kada HDZ BiH traži način da zadrži politički kontinuitet, ali i ponudi određeno kadrovsko osvježenje u odnosu na dosadašnje izborne cikluse.

Tiha figura iz sjene

Darijana Filipović je na Općim izborima 2022. godine kao kandidat za državni parlament osvojila je 24.653 glasa. Trenutno je dopredsjednica HDZ-a i zamjenica predsjedavajućeg Kluba zastupnika HDZ BiH – HNS BiH. Obavlja i funkciju šefice Izbornog štaba HDZ-a. Važi za jednu od najbližih i najpouzdanijih osoba predsjednika HDZ-a Dragana Čovića.

Filipović do sada nije imala izraženu medijsku prisutnost i snažno profiliran lični politički narativ. Karijeru je tiho gradila unutar stranačkih struktura, daleko od reflektora. Upravo to možda predstavlja i najveći adut koji posjeduje Filipović – naime, teško će joj biti spočitavati kontroverzne izjave i neprimjerene poltiičke poteze. Takav profil očigledno je bio ključan faktor u odluci stranačkog vrha – kandidatkinja koja neće praviti iznenađenja, ali ni odstupati od već definisane politike.

U svom dosadašnjem radu slijedila je ključne politike HDZ-a BiH, posebno u pitanjima izbornog zakonodavstva, institucionalnih odnosa i pozicije Hrvata u BiH.

Dopredsjednica HDZ-a i aktualna zastupnica u Državnom parlamentu rođena je 26. januara 1987. godine u Mostaru. Završila je Opću gimnaziju u Stocu, a fakultetsko obrazovanje stekla je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Do 2014. godine bila je generalna sekretarica Kantonalnog odbora HDZ-a BiH Hercegovačko-neretvanskog kantona te je jedna od dopredsjednica stranke HDZ BiH.

Tokom mandata 2018–2022 bila je zamjenica predsjedavajućeg Komisije za vanjske poslove te Zajedničke komisije PSBiH za ljudska prava. Također je bila zamjenica predsjedavajućeg Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Mediterana.

Zastupnica je u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH od 2018. do danas.

Novo lice, poznata politika

Kandidaturom Filipović, HDZ BiH očigledno pokušava kombinovati dva cilja – ponuditi novo ime biračima, ali bez suštinskog odstupanja od postojeće političke linije. Njena prednost unutar stranke je upravo u lojalnosti i predvidivosti. Predstojeći izbori pokazat će da li će birači prepoznati ovu strategiju kao osvježenje ili tek kao nastavak već viđenog političkog obrasca,piše Avaz

Rodica od Nikole Katića

Darjana Filipovića prva je rodica Nikole Katića, stuba odbrane reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dresove BiH s njegovim prezimenom često poklanja svojim kolegama, a ne krije ni oduševljenje kada su u pitanju uspjesi naše fudbalske reprezentacije.

– Velika večer za Bosnu i Hercegovinu i velik uspjeh za reprezentaciju kojim je izazvala poštovanje čitavog svijeta. Čestitke na plasmanu na Svjetsko prvenstvo na poseban način mom Nikoli jer znam koliko rada, odricanja i karaktera stoji iza ovoga. Ponosna sam na njegov put i na uspjeh koji će ostati zapisan u sportskoj historiji – poručila je Filipović nakon plasmana reprezentacije na Svjetsko prvenstvo.

