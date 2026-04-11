Amerika na meti nevidljivog udara

Prema izvješću, američka Agencija za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture (CISA) zabilježila je više od 1900 pokušaja hakerskih napada na američke vodovodne sustave u samo jednom mjesecu, a Iran je identificiran kao glavni izvor aktivnosti.

Iako je većina napada bila neuspješna , stručnjaci upozoravaju da oni ukazuju na ozbiljne slabosti u zaštiti sustava.

Stručnjak za kibernetičku sigurnost Jack Brown, izvršni direktor Inicijative za kibernetičku politiku na Sveučilištu u Chicagu i bivši savjetnik Bijele kuće, rekao je da mnogim vodovodnim sustavima u Sjedinjenim Državama nedostaju čak ni osnovne zaštitne mjere, poput promjene zadanih lozinki ili implementacije višefaktorske autentifikacije.

Dodao je da je ranjivost vodne infrastrukture dodatno istaknuta tijekom aktualnih sukoba, podsjećajući na optužbe iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Arakchija da su SAD bombardirale iransko postrojenje za desalinizaciju, što je, prema njegovim riječima, dovelo do prekida opskrbe vodom u 30 sela.

Kao odgovor, Iran je navodno izveo napade dronovima na postrojenje za preradu vode u Bahreinu .

Izvješće ističe da u SAD-u postoji oko 150 000 vodovodnih sustava , od kojih je većina mala, nedovoljno financirana i bez odgovarajućeg osoblja za kibernetičku sigurnost, što dodatno povećava rizike.

Sigurnosne studije identificirale su više od 1800 ranjivosti u sustavima vodoopskrbe i odvodnje, od kojih su neke već iskoristili međunarodni akteri.

Brown je zaključio da zaštita ovog sektora zahtijeva dugoročna savezna ulaganja, upozoravajući da ključno pitanje više nije hoće li biti novih napada, već hoće li se temeljne slabosti riješiti na vrijeme.

