Iran predstavio šta su im “crvene linije” na pregovorima sa SAD

U Islamabadu, glavnom gradu Pakistana, započeli su pregovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o mogućem mirovnom sporazumu, a iranski mediji navode da je Teheran odmah na početku iznio svoje ključne zahtjeve.ranska nacionalna televizija objavila je da se radi o četiri “crvene linije” koje, kako tvrde, predstavljaju granice ispod kojih iransko rukovodstvo neće ići tokom pregovora.

Među njima su potpuna kontrola nad Hormuškim moreuzom, isplata ratne odštete, oslobađanje pristupa zamrznutoj iranskoj imovini te uspostava prekida vatre u cijeloj regiji Bliskog istoka,piše

Prema navodima iranskih medija, ovi zahtjevi predstavljaju objedinjene stavove Teherana u vezi s okončanjem aktuelnih tenzija.

S druge strane, američka strana fokus stavlja na iranski nuklearni program. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Trump), koji ne učestvuje direktno u pregovorima, ranije je poručio da će odbaciti zahtjeve Teherana, posebno one koji se odnose na Hormuški moreuz.

Američku delegaciju u Islamabadu predvode potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance), te specijalni izaslanici Stiv Vitkof (Steve Witkoff) i Džared Kušner (Jared Kushner), inače Trampov zet.

