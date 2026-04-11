Presudila ljubav: Nijemac vrijedan 22 miliona eura igra za ZMAJEVE zbog ove ljepotice iz Sarajeva FOTO

Njemački Fudbaler Vitaly Janelt (27), veznjak engleskog Brentforda čija se tržišna vrijednost procjenjuje na oko 22 milijuna eura, odlučio je u budućnosti igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Ključnu ulogu u toj odluci imala je njegova supruga, Ines Kovač, podrijetlom iz Sarajeva, koja ga je tijekom zajedničkog života približila zemlji svojih korijena.

Ljubavna priča koja traje od 2016.

Ines Kovač rođena je u Sarajevu, ali je veći dio života provela u Njemačkoj. S Janeltom je u vezi od 2016. godine, a par je zaručen 2021. te se vjenčao u lipnju 2023. godine. Prošle godine dobili su i kćer Lamiju, što su tada emotivno podijelili i na društvenim mrežama.

Presudna odluka za reprezentaciju

Tijekom godina Janelt je sve više upoznavao Bosnu i Hercegovinu kroz obiteljske posjete, a prema navodima bliskih izvora, upravo ga je supruga potaknula da razmisli o promjeni reprezentativnog statusa. Važnu ulogu u cijelom procesu imali su i predstavnici nogometnog saveza BiH.



Nogometni put i karijera

Janelt je rođen u Hamburgu, a nogometno je odrastao u akademijama HSV-a i RB Leipziga. Seniorsku karijeru započeo je u Bochumu, a 2020. godine prešao je u Brentford, gdje je postao standardni član prve postave i jedan od ključnih defenzivnih veznih igrača.

Život izvan reflektora

Dok njegova nogometna odluka privlači veliku pozornost javnosti, Ines Kovač ostaje izvan medijske gužve. Na društvenim mrežama je aktivna, ali vodi miran i obiteljski život, fokusiran na supruga i kćer. Unatoč tome, često se može vidjeti kako iz VIP loža i s tribina pruža podršku Janeltu.

Facebook komentari