Axios: Američki ratni brodovi, ipak, prošli kroz Hormuški moreuz

Američki portal Axios objavio je da su američki ratni brodovi prvi put od početka sukoba u Iranu prošli kroz Hormuški moreuz, čime su demantovane tvrdnje iranskih medija da je jedan razarač zaustavljen prije prolaska.Iranski izvori ranije su tvrdili da je američki vojni brod pokušao ući u zonu moreuza, ali da se povukao nakon upozorenja iranskih snaga. Prema tim navodima, brod je promijenio pravac prije ulaska u ključni plovni put.Međutim, Axios sada prenosi da je ta informacija netačna te da je američki razarač, zajedno s još nekoliko plovila, ipak uspješno prošao kroz moreuz.

Kako se navodi, cilj operacije bio je pokazati komercijalnim brodovima da je plovidba moguća i sigurna. Brodovi su, prema istom izvoru, prošli kroz moreuz i ubrzo se vratili, a cijela akcija nije bila usklađena s iranskim vlastima,piše Avaz

Događaj se odvija u trenutku dok američke i iranske delegacije u Islamabadu vode pregovore o mogućem sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.

Facebook komentari