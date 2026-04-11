Čola u Sarajevu zaradio vrtoglavu cifru: Evo koliko je inkasirao za samo pet noći u Zetri

Naime, Čola je u periodu od 27. marta do 6. aprila održao čak pet koncerata u prepunoj Zetra, a procjenjuje se da je samo od sponzorskih ugovora inkasirao oko 650.000 eura. Ova cifra dodatno potvrđuje koliko je njegov povratak na veliku sarajevsku scenu bio ne samo muzički, nego i poslovni trijumf.

Interesovanje za koncerte bilo je ogromno mjesecima unaprijed, a u Sarajevo su tih dana pristizali fanovi iz cijelog regiona i Evrope. Grad je, prema riječima mnogih stanovnika, doslovno oživio. Ulice su bile prepune, a na svakom koraku čuli su se različiti jezici i naglasci.Jedan Sarajlija istakao je da nikada ranije nije vidio takvu atmosferu u gradu, čak ni tokom najvećih događaja, te smatra da bi Čolić zbog ovog muzičkog podviga trebao dobiti i Šestoaprilsku nagradu. Kako kaže, Sarajevo je tih dana izgledalo kao centar regiona, a koncerti su značajno doprinijeli turizmu i punjenju budžeta.

Posebno emotivan trenutak dogodio se posljednje večeri, kada je Čola u publici ugledao svoju prvu ljubav Jasnu Orneli Beri. Prišao joj je, zagrlio je i poljubio ruku, što je izazvalo ovacije publike. Inače, upravo njoj je, prema ranijim navodima, posvetio pjesmu „Noć mi te duguje“.Ovih pet večeri u Zetri ostat će upamćene kao jedinstven muzički događaj, ali i dokaz da Zdravko Čolić i dalje ima moć da pomjeri granice – kako na sceni, tako i van nje,piše Azra

