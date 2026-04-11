Izrael očekuje krah pregovora SAD i Irana i priprema nove udare

Izraelski javni servis Kan News objavio je, pozivajući se na izraelske zvaničnike, da u Tel Avivu očekuju krah pregovora između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji se vode u Islamabadu, te da se izraelska vojska već priprema za moguće nove napade.Prema istom izvještaju, Izrael je od Sjedinjenih Američkih Država zatražio da eventualni sporazum ne uključuje Liban, što bi, kako navode, omogućilo nastavak izraelskih vojnih operacija u toj zemlji.

Vlada premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) navodno je već pokrenula vojne pripreme u slučaju propasti pregovora, uključujući jačanje protivvazdušne odbrane i spremnost zračnih snaga za nove udare na Iran.

S druge strane, iz Sjedinjenih Američkih Država poručuju da očekuju pozitivan ishod pregovora, dok pojedini mediji navode da američka mornarica već priprema operacije vezane za čišćenje Hormuškog moreuza od mina,piše Avaz

U javnosti su se pojavili i izvještaji koji sugerišu da razgovori napreduju i da je ostalo još nekoliko tehničkih detalja za usaglašavanje, iako zvanične potvrde i dalje nema.

Jedini koji se do sada oglasio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian), koji je uputio poruku građanima na samom početku pregovora u Islamabadu.

