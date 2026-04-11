Svijet

Suprotne poruke iz Washingtona i Teherana o odmrzavanju iranske imovine

6.9K  
Objavljeno prije 46 minuta

Američki mediji javljaju da je jedan američki zvaničnik negirao da je bilo kakva zamrznuta iranska imovina oslobođena, uprkos ranijim izvještajima koji su tvrdili suprotno.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, koji predvodi delegaciju, rekao je da bi se to moralo desiti prije nego što pregovori uopšte mogu početi.

Takav potez bi bilo veoma teško opravdati pristalicama Donalda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvori unutar pakistanske vlade i iranske delegacije rekli su za BBC da se premijer Shehbaz Sharif sastao sa visokim iranskim zvaničnicima. Objavljena je i fotografija na kojoj se vidi Sharif u susretu s američkim potpredsjednikom JD Vanceom.

Međutim, nije jasno da li će Pakistanovo posredovanje između dvije strane dovesti do historijskih direktnih razgovora ili eventualnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana,pišu Vijesti

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif, koji se ranije danas, uoči visokorizičnih pregovora s Iranom, sastao s američkim potpredsjednikom JD Vanceom, pohvalio je spremnost obje strane na konstruktivan dijalog i izrazio nadu da će razgovori “poslužiti kao korak ka trajnom miru u regionu”, navedeno je u saopćenju njegovog ureda.


Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh