Suprotne poruke iz Washingtona i Teherana o odmrzavanju iranske imovine

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf, koji predvodi delegaciju, rekao je da bi se to moralo desiti prije nego što pregovori uopšte mogu početi.

Takav potez bi bilo veoma teško opravdati pristalicama Donalda Trumpa u Sjedinjenim Američkim Državama.

Izvori unutar pakistanske vlade i iranske delegacije rekli su za BBC da se premijer Shehbaz Sharif sastao sa visokim iranskim zvaničnicima. Objavljena je i fotografija na kojoj se vidi Sharif u susretu s američkim potpredsjednikom JD Vanceom.

Međutim, nije jasno da li će Pakistanovo posredovanje između dvije strane dovesti do historijskih direktnih razgovora ili eventualnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana,pišu Vijesti

Premijer Pakistana Shehbaz Sharif, koji se ranije danas, uoči visokorizičnih pregovora s Iranom, sastao s američkim potpredsjednikom JD Vanceom, pohvalio je spremnost obje strane na konstruktivan dijalog i izrazio nadu da će razgovori “poslužiti kao korak ka trajnom miru u regionu”, navedeno je u saopćenju njegovog ureda.

