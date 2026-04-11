U BiH sutra pretežno sunčano, temperature od 16 do 22, na jugu do 24 stepena

Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 1; Ivan-sedlo, Sokolac 13; Bijeljina, Gradačac, Srebrenica 15; Sanski Most, Sarajevo 16; Doboj, Prijedor 17; Banja Luka, Livno 18; Trebinje 19 i Mostar 23 stepena.

Sutra će u BiH preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 13, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena,pišu Vijesti

U Sarajevu će biti sunčano. Jutaranja temperatura oko 6, a dnevna oko 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

