U jeku pregovora oglasio se Tramp: Ovo nećemo tolerisati

Objavljeno prije 16 minuta

Pomno pratim cijene gnojiva tokom naše borbe za slobodu u Iranu – poručio je Tramp, dodajući da Sjedinjene Američke Države neće tolerisati zloupotrebe na tržištu.

– SAD neće prihvatiti nabijanje cijena od strane monopola u industriji gnojiva! – naglasio je Tramp,piše Avaz

Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, ima ključnu ulogu u globalnoj opskrbi gnojivima. Prema podacima Ujedinjenih naroda, kroz ovaj morski prolaz transportira se oko trećina svjetskih količina gnojiva, uključujući ureu, kalij, amonijak i fosfate.

Od početka sukoba u Iranu zabilježen je značajan pad isporuka ovih proizvoda kroz Hormuški tjesnac. Podaci Svjetske trgovinske organizacije ukazuju na drastično smanjenje prometa, što je potvrdio i BBC Verify.

Analitičari upozoravaju da bi poremećaji u ovom ključnom transportnom koridoru mogli dodatno destabilizirati globalno tržište i dovesti do novih poskupljenja.


