Od kokpita do diplomatije: Ko je Mohamad Bager Halibaf, obrazovani pilot koji preuzima ključne mirovne pregovore sa SAD?

Iransku delegaciju koja u Pakistanu sudjeluje u mirovnim razgovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama predvodi Mohamad Bager Halibaf, istaknuta politička figura s bogatim vojnim i akademskim iskustvom.Vodeća uloga

Njegova vodeća uloga u ovom procesu dolazi u trenucima iznimno visoke napetosti između Teherana i Vašingtona (Washingtona).

Halibaf je pri samom dolasku u Islamabad izrazio dozu skepticizma, podsjetivši da su dosadašnji pokušaji dijaloga s Amerikancima uglavnom propadali zbog neispunjavanja preuzetih obveza druge strane.

Ipak, potvrdio je da je iranski tim stigao s ciljem da ozbiljno istraži mogućnosti za postizanje održivog sporazuma.

Halibafova karijera neraskidivo je vezana uz Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC), kojem se pridružio kao mladić odmah po izbijanju iransko-iračkog rata 1980. godine.

Zahvaljujući brzom usponu u vojnoj hijerarhiji, već tokom rata postao je jedan od ključnih zapovjednika, što je kasnije znatno učvrstilo njegov utjecaj u iranskim strukturama moći.Osim vojnog pedigrea, Halibaf posjeduje i visoke akademske titule, magistarski rad iz područja antropogeografije obranio je na Univerzitetu Islamski Azad, a doktorat iz političke geografije stekao je na Univerzitetu Tarbiat Modares.

Zanimljiv detalj iz njegove biografije je i to što je certificirani pilot, osposobljen za upravljanje određenim modelima Airbus putničkih aviona.

Upravljanje Teheranom i političke ambicije

U široj javnosti Halibaf je ostao zapamćen kao najdugovječniji gradonačelnik Teherana u modernoj povijesti, funkciju koju je obnašao punih 12 godina (od 2005. do 2017. godine).

Njegov mandat obilježili su veliki infrastrukturni zahvati, modernizacija urbanih zona i značajno proširenje prometne mreže glavnog grada. Ipak, taj period nisu zaobišle ni kontroverze, s obzirom na to da su se pojavile optužbe za financijske malverzacije, koje su on i njegovi bliski suradnici kategorički odbacili.

Njegov put prema samom vrhu izvršne vlasti bio je obilježen četirima predsjedničkim kandidaturama s različitim ishodima:

2005. godine zauzeo je četvrto mjesto.

2013. godine završio je kao drugoplasirani.

2017. godine povukao se iz utrke neposredno prije izbora.

2024. godine, na izvanrednim izborima, bio je treći po broju glasova.Trenutna uloga i pregovarački tim

Danas, s pozicije predsjednika parlamenta, Halibaf se profilira kao jedan od najvažnijih aktera iranske politike,piše Avaz

Njegovo vođenje delegacije u Islamabadu smatra se presudnim za budućnost Bliskog istoka. Uz njega, u Pakistanu se nalazi i šef iranske diplomacije Abbas Araghchi.

Delegacija koju Halibaf predvodi iznimno je reprezentativna i uključuje ministra vanjskih poslova Irana, sekretara vijeća za odbranu, Guvernera centralne banke i nekoliko zastupnika u parlamentu.

Ovaj sastav, koji čine najviši vojni, ekonomski i politički dužnosnici, potvrđuje važnost koju Iran pridaje ovim pregovorima, dok će konačni ishod uvelike ovisiti o Halibafovoj sposobnosti balansiranja između opreza i potrage za mirovnim rješenjem.

