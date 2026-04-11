Trump objavio: Iran uveliko gubi na početku pregovora

Objavljeno prije 1 sat

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran “uveliko gubi” na početku pregovora u Islamabadu, javlja BBC.

U opširnoj objavi na Truth Social, Trump tvrdi da mediji “vole govoriti da Iran pobjeđuje kada, zapravo, svi znaju da gube i to mnogo”.

Zatim je ponovio tvrdnje koje je njegova administracija iznijela tokom sukoba.

– Njihova mornarica je nestala, njihovo zrakoplovstvo je nestalo, njihov protuzračni aparat je nepostojeći, radar je mrtav, njihove tvornice projektila i dronova su uglavnom uništene zajedno sa samim projektilima i dronovima, a što je najvažnije, njihov dugogodišnje vođe više nisu s nama, hvala Allahu – kazao je Trump.

Nakon što je spomenuo da Iran postavlja morske mine, Trump je naveo da SAD sada počinje “čišćenje Hormuškog moreuza kao uslugu zemljama širom svijeta”,piše Vijesti


