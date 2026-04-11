Božović: Kockanje postaje ozbiljan društveni problem

Na sceni je pokušaj da se kockanje u javnosti prikaže kao zabava. Kockanje je tihi razarač porodice i društva. U RS sve češće gledamo kako mladi ulaze u svijet kladionica i aparata, a izlaze sa dugovima, zavisnošću i izgubljenim dostojanstvom.Božović je postavio i pitanje posljedica ovog problema, uključujući broj slučajeva samoubistava koji se, prema njegovim riječima, mogu dovesti u vezu s posljedicama kockanja.

– Koliko je izvršenih samoubistava zbog ovog problema? Dok se neki bogate, cijenu plaćaju porodice, roditelji i djeca. Društvo koje ćuti na ovu pojavu, pristaje da gubi svoju budućnost – naglasio je.

“Vrijeme je da kažemo jasno: profit ne može biti važniji od zdravlja naroda i budućih generacija”, poručio je Božović.

