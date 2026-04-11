Iran se sprema za moguću američku vojnu akciju: Sve je zatvoreno, grade se barikade

Prema satelitskim snimkama koje citiraju analitičari, tri ulaza u tunelski kompleks u Isfahanu blokirana su zemljanim nasipima, ogradama i hrpama ruševina. Izgradnja tih prepreka, kako navode, započela je sredinom ožujka.

Stručnjaci procjenjuju da bi ove mjere mogle usporiti moguću vojnu akciju i povećati rizik za napadačke snage, a istovremeno otežati potencijalno vađenje nuklearnog materijala .

Izgradnja obrambenih sustava započela je 18. ožujka ili kasnije, priopćio je Institut za znanost i međunarodnu sigurnost (ISIS) sa sjedištem u Washingtonu. Te bi mjere odgodile svaki napad i izložile trupe iranskoj raketnoj vatri, rekli su analitičari za Telegraph.

Smatra se da se najmanje polovica iranskih zaliha od 400 kg visoko obogaćenog urana (HEU), ključnog sastojka za nuklearno oružje, nalazi u Isfahanu, jednom od tri glavna kompleksa uz Fordo i Natanz.

“Jedan od najzahtjevnijih pothvata u modernom ratovanju”

Sigurnosni stručnjaci kažu da bi svaka operacija silom preuzela uranij jedan od najzahtjevnijih pothvata u modernom ratovanju, a vojske bi morale letjeti do lokacije, uspostaviti perimetar i kopati satima ili danima kako bi dobile pristup podzemnom objektu.

Sarah Burkhardt, viša znanstvenica u ISIS-u, izjavila je za The Telegraph da bi barikade postavljene posljednjih tjedana bile lako ukloniti, ali bi “dodale vrijeme i složenost” kopnenoj operaciji.

Prema njezinim riječima, kopnena operacija zahtijevala bi tešku opremu za zemljane radove i zrakoplove za uklanjanje visoko obogaćenog urana , koji bi se morao podizati dizalicama.

„Bio bi izvanredan pothvat pokušati nešto takvo. Ali ako to ne učine, ostavili su iranski režim u posjedu značajnih količina obogaćenog urana“, rekla je.

Airbusove satelitske snimke prikazuju zemljani nasip širine dva metra i još jedan od neidentificiranog materijala koji blokiraju najjužniji ulaz u tunel. Slične blokade prekrivaju srednji i sjeverni tunel.

Optužbe dolaze u vrijeme pojačanih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država , Izraela i Irana , dok neki dužnosnici ne isključuju mogućnost vojne eskalacije ako se ne postigne diplomatsko rješenje.

