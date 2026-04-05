Tramp: Otvorite prokleti moreuz, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu, slava Allahu

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je iranskom rukovodstvu da će početi napade po energetskim i infrastrukturnim metama ukoliko Hormuški moreuz ne otvore do utorka.

– Utorak će biti dan za elektrane i dan mostova, sve u jednom, u Iranu. Neće biti ništa slično! Otvorite prokleti moreuz, ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu, samo gledajte! Slava Allahu – naveo je.

Glasnogovornik glavnog štaba iranske vojske Katam al-Anbija upozorio je SAD i Izrael da će svaka daljnja eskalacija biti dočekana teškim reakcijama u cijeloj regiji.

– Ne zaboravite da ako se agresija proširi, cijela regija će se za vas pretvoriti u pakao – kazao je.

