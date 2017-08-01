“Bože pomozi, katastrofa”

„ Predsjednik i njegovi savjetnici nalaze se usred, vjerujem, najveće geopolitičke katastrofe u povijesti naše zemlje i potpuno su loše vodili ovaj rat. Čak i govoriti o slanju trupa na teren u bilo kojem svojstvu, bilo da se radi o otoku Harg, Hormuškom tjesnacu ili neka nam Bog pomogne ako pokušaju ući u Isfahan ili Fordov kako bi pokušali preuzeti nuklearni materijal. Mislim, to bi bila apsolutna katastrofa“, rekao je general .

Rekao je, komentirajući citat “da neprijatelja treba poznavati kao sebe”, da Amerikanci ne poznaju svog neprijatelja.

„Ne poznajemo ovog neprijatelja. IRGC su predani vjerski fanatici , znate, i nema fanatizma poput vjerskog fanatizma. Ovi ljudi, 200.000 vojnika , vode IRGC, apsolutno su predani i u svetom su ratu protiv nas, velikog Sotone. Ne bore se za Iran. Bore se za Alaha. Bore se za islam , a mi nismo prepoznali da su usred egzistencijalne prijetnje. To je situacija, ubij ili budi ubijen. Učinit će sve što je moguće da nas pobijede i nadžive. A ako mislimo da možemo otići na otok Harg i smanjiti im prihode, znate, to je smiješno“, rekao je general.

U međuvremenu, američki mediji izvještavaju da bi Donald Trump mogao završiti rat bez deblokiranja Hormuškog tjesnaca.

Ipak, na Bliski istok su stigle američke specijalne snage, kao i tisuće pripadnika marinaca i padobranaca, prenosi klix.

Facebook komentari