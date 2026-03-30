Netanjahu tražio sastanak: Svi pozivi su odbijeni

Objavljeno prije 35 minuta

Ured izraelskog premijera Benjamina Netanyahua nekoliko je puta pokušao dogovoriti sastanak s jordanskim kraljem Abdullahom II…

…ali ti su zahtjevi odbijeni, izvijestila je izraelska javna televizija Khan, pozivajući se na neimenovane jordanske dužnosnike.

Jedan od pokušaja postizanja sporazuma bio je prije izbijanja trenutnog rata s Iranom .

Jordanski dužnosnici rekli su da kralj neće razmatrati sastanak dok je džamija Al-Aksa u starom gradu Jeruzalema zatvorena zbog prijetnje iranskim projektilima .

Jordan sebe smatra čuvarom ovog svetog mjesta, dok Izrael priznaje samo “posebnu ulogu” Jordana u tom području.

Khan izvještava da su Jordanci zatražili od Izraela da se pozabavi nasiljem doseljenika , ublaži ograničenja za muslimanske vjernike na Brdu hrama, potpiše novi sporazum o vodi, omogući dostavu veće pomoći Gazi i odgovori na pitanje budućnosti Palestinaca.

Prema izvorima, izraelski odgovori nisu zadovoljili jordansku stranu .

Izrael pokušava signalizirati Bijeloj kući da Jeruzalem održava srdačne odnose s Amanom, još jednim američkim saveznikom.


