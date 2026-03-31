Ovo su izraelski vojnici ubijeni u Libanu FOTO

Izraelske snage (IDF) saopćile su da su vojnici poginuli jučer, dok su dvojica ranjena u istom incidentu.

Objavljena imena trojice poginulih

Prema saopćenju, poginuli su kapetan Noam Madmoni (22), stožerni narednik Ben Cohen (21) i stožerni narednik Maksim Entis (22), koji su stradali tokom borbenih operacija na jugu Libanona.

Još dvije osobe prevezene su u bolnicu – jedan vojnik zadobio je teške ozljede, dok je jedan rezervist lakše ozlijeđen, navodi IDF.

Izraelska vojska dodaje da je u istom incidentu poginuo i četvrti vojnik, no njegovo ime objavljeno.

Rat se širi iz Irana na Libanon

Do pogibije izraelskih vojnika dolazi u trenutku kada se rat između Sjedinjenih Država i Izraela s jedne strane te Irana s druge strane širi izvan iranskog teritorija. Sukob je započeo krajem februara kada su američke i izraelske snage pokrenule napade na iranske vojne i nuklearne ciljeve.

Iran je uzvratio napadima projektilima i dronovima na američke baze i saveznike u regiji, a sukobi su se potom prelili i na Libanon, gdje djeluje Hezbolah, iranski saveznik. Ta grupa već danima razmjenjuje vatru s izraelskim snagama duž granice, čime se fronta dodatno širi i povećava rizik od regionalnog rata.

