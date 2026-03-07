Žestok govor na protestu boraca: “Ministar je znao dići ručicu za povećanje plaće sebi i ministrima!”

Predsjednik Udruženja Kamp boraca Hamza Krkalić obratio se ispred Vlade FBiH, gdje je poručio da ovo nisu masovni protesti, nego su tu samo predstavnici udruženja širom FBiNismo htjeli masovne proteste, jer imamo svoje zahtjeve i mi ćemo ih predati Vladi FBiH. Vi ste svjedoci svih dešavanja da je ministar Lokmić održao koordinaciju, koji se tiče sramnog boračkog dodatka od 1,5 KM. Mi to nećemo dozvoliti, a i oni znaju da od toga nema ništa. Kontrirali su našim protestima da se pojave u javnosti, ništa novo nisu rekli. Rekli su da će sramni dodatak od 1,5 KM zaživjeti od 2026. godine, a neki dan su rekli od 2027. godine. I tu su nas slagali. Mi to ne bi dozvolili. Čekamo da se prvo u Predstavnički dom to uputi, ali oni to ne smiju i ne mogu, nemaju oni te pare – rekao je Krkalić,piše Avaz

Istakao je da su na spisku boraca i dezerteri koji su u ratu bili mjesec ili dva.

– Kamp boraca je garant ovog zakona, mi smo ga krvavo izborili 2019. godine, dali smo prošloj Vladi rok od mjesec dana, nisu ispoštovali, izveli smo borce na ulice, što nije popularno, dobili smo zakon kroz institucije, pokušali smo djelovati kroz institucije. Ako hoće, nek dozvole da ponovo izađemo na ulice, a mi ćemo to uraditi. Uvijek imamo plan B i znamo šta nam je raditi. Molim vas, bez ekscesa, ovo su mirni protesti, došli smo pred Vladu jer je tu ministar Lokmić, koji je znao dići svoju ručicu za 500-600 KM za svim ministrima, a nije mogao obezbijediti sredstva za borački dodatak.H

Facebook komentari