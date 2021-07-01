Evo zašto možda ne biste trebali uzimati beta-blokatore

Decenijama je preživljavanje srčanog udara imalo doživotni recept: nastaviti uzimati lijekove koji se zovu beta-blokatori kako bi zaštitili vaše srce.

Ali ljekari detaljnije ispituju da li je dugoročna upotreba beta-blokatora zaista neophodna, posebno nakon prve godine oporavka.

Beta-blokatori su klasa lijekova na recept koji mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska i usporavanju otkucaja srca, a obično se koriste za liječenje širokog spektra kardiovaskularnih problema. Iako se općenito smatraju sigurnima, mogu imati neke nuspojave, uključujući umor, vrtoglavicu, suha usta ili oči, ili u rijetkim slučajevima seksualnu disfunkciju.

Više od 40 godina, beta-blokatori se obično propisuju kao standardni tretman za odrasle koji su imali srčani udar bez komplikacija, kako bi se smanjio rizik od ponovnog kardiovaskularnog događaja, a mnogi ljudi nastavljaju uzimati lijekove doživotno. Ali sve veći broj istraživanja počeo je dovoditi u pitanje taj pristup.

Iako je slučaj svakog pacijenta drugačiji, neki ljekari sada tvrde da bi upotreba beta-blokatora tokom jedne ili dvije godine, ako je potrebno, umjesto doživotno, mogla pomoći ljudima da izbjegnu nepotrebne nuspojave i uštede novac.

‘Dokazi se mijenjaju’

Američko udruženje za srce i Američki koledž za kardiologiju redovno izdaju zajedničke smjernice o liječenju srčanih oboljenja. Smjernice za liječenje pacijenata s kroničnom koronarnom bolešću ažurirane su 2023. godine kako bi se ne preporučila dugotrajna terapija beta-blokatorima kod ovih pacijenata ako nisu imali srčani udar u protekloj godini.

Novije smjernice priznaju da postoje podaci o dugotrajnoj upotrebi beta-blokatora nakon srčanog udara koji se stalno mijenjaju, rekao je dr. Manesh Patel, novoizabrani predsjednik Američkog udruženja za srce i kardiolog i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Duke.

“Beta-blokatori su prvobitno korišteni kod pacijenata koji su imali srčani udar prije nego što smo imali mnoga novija tehnološka dostignuća – poput brzog otvaranja arterije angioplastikom, očuvanja srčanog mišića, čak i nekih lijekova za razrjeđivanje krvi i lijekova za holesterol koje koristimo. Ta dostignuća su tek počela da se dešavaju kada su beta-blokatori prvi put proučavani kako bi se pokazala korist kod pacijenata koji su imali srčani udar”, rekao je Patel.

Nova istraživanja “mogu nam omogućiti da u stvarnom vremenu počnemo smanjivati ​​neke od terapija koje imamo”, rekao je. “Dokazi se mijenjaju i čini se da za pacijente koji su stabilni nakon srčanog udara postoji više podataka o rizicima i koristima koji izgledaju kao da biste potencijalno mogli prekinuti hroničnu terapiju beta-blokatorima”.

Promjena standarda njege mogla bi imati “značajan” utjecaj na to koliko novca preživjeli srčanog udara mogu potrošiti na beta-blokatore tokom svog života, rekao je dr. Joseph Ravenell, vanredni profesor zdravlja stanovništva i medicine na NYU Langone Health u New Yorku.

“Ako uspijemo postići u suštini istu korist u pogledu smrtnosti, a pritom izbjeći da pacijenti moraju doživotno uzimati lijekove, to ne vidim kao ništa drugo osim pozitivno – i sa stanovišta kvalitete života i sa stanovišta zdravstvene ekonomije“, rekao je Ravenell.

Mnogi beta-blokatori su uglavnom pristupačni, koštaju oko 20 dolara ili manje za mjesečnu zalihu, ali to se može nakupiti tokom života.

„Ako razmislite o tome koliko mjesečno trošite na to, pomnožite to s cijelim životnim vijekom, onda je to jedan primjer potencijalne uštede troškova“, rekao je. “A kada razmislimo o tome zašto se pacijenti često ne pridržavaju režima uzimanja lijekova, to je obično zbog nuspojava ili zbog troškova, tako da je sve što možemo učiniti da smanjimo teret farmakoterapije za pacijente s kroničnim stanjima pobjeda.“

Promjene u praksi izvjesne

Neki ljekari širom svijeta već mijenjaju svoj pristup propisivanju beta-blokatora osobama koje su preživjele srčani udar na dugoročnoj osnovi, rekao je dr. Valentin Fuster, predsjednik bolnice Mount Sinai Fuster Heart i generalni direktor španskog Centra Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.

“U posljednjih 10 do 15 godina, neki ljudi – uključujući i mene – doveli su u pitanje ulogu beta-blokatora kod pacijenata koji su imali dobru srčanu ili dobru ventrikularnu funkciju”, rekao je Fuster.

Na širem planu, “mislim da će doći do promjene u praksi. To se već dešava sa radovima koje smo nedavno objavili”, rekao je. “Mislim da će ljudi biti mnogo oprezniji u davanju beta-blokatora pacijentima koji imaju dobru ventrikularnu funkciju”.

Nedavne studije objavljene u časopisu New England Journal of Medicine pokazale su da početak uzimanja beta-blokatora ubrzo nakon srčanog udara nije poboljšao glavne ishode kod određenih pacijenata s normalnom funkcijom pumpanja srca. Uprkos tome, mnogi pacijenti koji su stabilni godinama nakon srčanog udara nastavljaju uzimati beta-blokatore. Ključno preostalo pitanje je da li je prekid uzimanja beta-blokatora siguran za ove stabilne pacijente.

Sada, nova studija dodaje još jedan sloj toj raspravi.

Među odraslima s niskim rizikom koji su bili u stabilnom stanju najmanje godinu dana nakon srčanog udara, oni koji su prestali uzimati beta-blokatore nisu se suočili s većim rizikom od smrti, srčanog udara ili hospitalizacije zbog zatajenja srca u usporedbi s onima koji su nastavili uzimati lijekove, prema novoj studiji objavljenoj u ponedjeljak u časopisu New England Journal of Medicine. Studija je također predstavljena na godišnjoj naučnoj sesiji Američkog koledža za kardiologiju u New Orleansu.

“U stvarnoj praksi, mnogi pacijenti ostaju na beta-blokatorima godinama nakon srčanog udara”, rekao je u e-poruci glavni autor studije, dr. Joo-Yong Hahn, profesor kardiologije u Samsung medicinskom centru u Seulu. “Naše ispitivanje direktno testira praktično pitanje s kojim se kliničari suočavaju svaki dan: kod stabilnih pacijenata koji se dobro osjećaju godinama, da li zaista trebamo nastaviti s beta-blokatorima na neodređeno vrijeme ili možemo sigurno razmotriti njihov prekid?”

‘Možda nije potrebno’ za sve

Nova studija obuhvatila je podatke o više od 2.500 odraslih osoba u 25 zdravstvenih centara u Južnoj Koreji, koji su bili u stabilnom stanju nakon srčanog udara. Odrasli, čija je srednja starost bila 63 godine, primali su terapiju beta-blokatorima najmanje godinu dana, a mnogi od njih su uzimali karvedilol, bisoprolol ili nebivolol.

Odrasli su identifikovani za uključivanje u studiju između 2021. i 2023. godine, a mnogi su imali srčani udar prije nekoliko godina, rekao je Hahn.

Oko polovine odraslih osoba u studiji nasumično je raspoređeno u grupe koje su prestale uzimati beta-blokatore, dok su ostali nastavili uzimati lijekove. Istraživači su pažljivo pratili svaku odraslu osobu oko tri godine i ispitali koliko ih je imalo ponovljeni srčani udar, bilo hospitalizirano zbog zatajenja srca ili je umrlo od bilo kojeg uzroka.

Sveukupno, ponovljeni srčani udar, hospitalizacija zbog zatajenja srca ili smrt od bilo kojeg uzroka javili su se kod 58 odraslih (ili 7,2%) u grupi koja je prekinula liječenje, u poređenju sa 74 odraslih (ili 9%) u grupi koja je nastavila liječenje.

“Kod stabilnih pacijenata niskog rizika koji su godinama uzimali beta-blokatore nakon srčanog udara, prekid uzimanja beta-blokatora bio je jednako siguran kao i nastavak njihove primjene u slučaju smrti, još jednog srčanog udara ili hospitalizacije zbog zatajenja srca”, rekao je Hahn.

Konkretno, smrtni slučajevi od bilo kojeg uzroka dogodili su se kod 2,4% grupe koja je prekinula liječenje u odnosu na 3,4% u grupi koja je nastavila liječenje; ponovljeni srčani udari dogodili su se kod 2,3% u odnosu na 2,6%; a hospitalizacije zbog srčane insuficijencije dogodile su se kod oko 2% svake grupe.

Istraživači su primijetili da su se krvni pritisak i broj otkucaja srca povećali kod odraslih osoba koje su prestale uzimati beta-blokatore, ali je prosječni sistolni krvni pritisak u grupi ostao ispod 130. Sistolni krvni pritisak je najviša vrijednost u očitavanju krvnog pritiska, a visokim krvnim pritiskom se smatra vrijednost 130/80 ili više.

Istraživači su napomenuli da je, budući da je studija provedena u Južnoj Koreji, potrebno provesti dodatna istraživanja kako bi se utvrdilo da li bi se slični nalazi pojavili i u drugim zemljama, uključujući Sjedinjene Američke Države.

Nova studija također postavlja pitanje tačnog trenutka kada bi moglo biti optimalno prekinuti uzimanje beta-blokatora, a to bi moglo varirati od pacijenta do pacijenta.

Iako studija ne sugerira da svi preživjeli srčani udar trebaju prestati uzimati beta blokatore nakon godinu dana, „mislim da to može značajno promijeniti praksu: podržava ideju da za odgovarajuće odabrane stabilne pacijente bez srčane insuficijencije ili sistoličke disfunkcije lijeve komore, rutinska doživotna primjena beta blokatora možda neće biti neophodna“, rekao je Hahn. „U praksi, prekid uzimanja može se razmotriti uz zajedničko donošenje odluka i praćenje – posebno ako pacijent ima nuspojave povezane s beta blokatorima.“

