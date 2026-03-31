Pentagon doživio ogroman udarac

Incident nije samo ukazao na ranjivost velikih zrakoplova na, već bi mogao izravno utjecati na sukob s Iranom, izvještava Blic.

U petak iranskom raketnom napadu na bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji, koju koriste i Sjedinjene Države, ranjeno je 12 američkih vojnika , oštećeno je nekoliko vojnih zrakoplova-tankera za dopunjavanje goriva u zraku , ali posebno je značajno uništenje E-3 “Sentry” , Boeingovog zrakoplova za rano upozoravanje i nadzor ( AWACS ) vrijednog 500 i više milijuna dolara.

JUST IN: 🇮🇷🇺🇸 US Air Force plane completely destroyed following Iranian strikes at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia. — BRICS News (@BRICSinfo) March 29, 2026

Nakon napada proglašen je nesposobnim za let.

Msn.com piše da iranski napad na saudijsku bazu nije bio slučajan, već strateški planiran potez.

Baza je najvažnije američko vojno središte u regiji, što je očito čini visokovrijednom metom. Heather Penney, bivša pilotkinja F-16 i analitičarka u Mitchell institutu, rekla je da je gubitak “nevjerojatno uznemirujući” te da su AWACS platforme ključne jer pomažu u upravljanju zračnim prostorom i ciljanju.

Stručnjaci vjeruju da će američko ratno zrakoplovstvo , u nedostatku E-3, imati problema s prepoznavanjem bojnog polja i čak bi moglo propustiti prilike za ciljanje neprijateljskih snaga.

Što je E-3 “Sentry”?

Ovi zrakoplovi su među najvrjednijim sredstvima u američkom arsenalu – sposobni su pratiti zrakoplove, dronove i rakete u radijusu od oko 400 km.

Britanski “Telegraph” opisao ga je kao “leteći živčani centar” koji omogućuje zapovjednicima da u stvarnom vremenu prate sve što se događa na ogromnom području, s visine od nekoliko tisuća metara.

“Sentry” je zapovjedni i kontrolni centar. Njegov snažan rotirajući radarski disk pomaže u uočavanju udaljenih prijetnji i ciljanju drugih borbenih zrakoplova, što mu daje značajnu prednost.

Funkcionira kao oko i mozak cijelog operacijskog sustava.

Do napada na saudijsku bazu, SAD su imale 16 ovih vitalnih, iako zastarjelih, zrakoplova iz doba Hladnog rata, od kojih je oko 40% bilo raspoređeno na Bliskom istoku. Sada ih imaju 15.

“Rusija pomaže Iranu 100%”

Točka udara u E-3, točno tamo gdje se radarski disk susreće s avionom, ukazuje na precizan pogodak drona , što ukazuje na zabrinjavajuću razinu obavještajnih podataka u Teheranu.

U subotu je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdio da je Rusija snimila satelitske fotografije saudijske baze u danima prije napada.

„Pomaže li Rusija Irancima? Naravno. Koliko posto? Sto posto“, rekao je.

Zelenski je također rekao da je Rusija 24. ožujka, nakon pokušaja iranskog napada, fotografirala američko-britansku bazu Diego Garcia u arhipelagu Chagos, optužujući Moskvu da koristi svoje špijunske satelite “u interesu Irana”.

Analitičari vjeruju da Rusija pruža praktičnu pomoć Iranu u obliku obavještajnih podataka – ili čak nadograđenih dronova Shahed , kakvi su možda korišteni za uništenje Sentrija.

Ako je Zelenski u pravu, sasvim je moguće da bi Iran – kao u slučaju uništenog E-3 – mogao koristiti ruske satelitske podatke za ciljanje puno vrijednije mete.

According to Iranian Army's Public Relations, cruise missiles launched from the coast toward the sea successfully struck the USS Abraham Lincoln. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) March 25, 2026

Naime, kontraadmiral Shaham Irani, zapovjednik iranske mornarice, zaprijetio je upotrebom projektila zemlja-more protiv američkog nosača zrakoplova “Abraham Lincoln” , piše britanski “Telegraph”.

Iran je prošli tjedan tvrdio da je gađao Lincoln krstarećim raketama, a lokalni mediji objavili su video navodnog napada.

Nije bilo službene potvrde ovog napada iz Washingtona.

Što znači gubitak “stražara”?

Zamjena takvog visokotehnološkog zrakoplova danas bi koštala oko 500 milijuna dolara, ali proizvodna linija više ne postoji. Najbliža alternativa, “Boeingov” E-7 “vegtail” , košta oko 700 milijuna dolara .

Gubitak također znači dodatne letove za preostale stražarske zrakoplove na Bliskom istoku, što stvara dodatni pritisak na već preopterećenu flotu.

„SAD ne može brzo zamijeniti avion koji svim ostalim avionima govori što da rade. Iran nije samo pogodio avion. Pogodio je sloj borbenog upravljanja, i to u trenutku kada je taj sloj najpotrebniji“, rekao je profesor Kelly Grieco iz Stimpson Centra za britanski „Telegraph“.

Također, zapovjednici sada moraju razmotriti kako zaštititi ove zrakoplove, upravo u vrijeme kada je potrebna maksimalna pozornost na planiranje potencijalne američke kopnene invazije na južni Iran, ako predsjednik Donald Trump to naredi.

S jednim E-3 manje, sljedeći potez Amerike bit će ključan, piše Msn.com.

