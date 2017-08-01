Francuzi, Talijani i Poljaci odbili Amerikance. Trump podivljao

32. JE DAN rata na Bliskom istoku. Sve pratimo iz minute u minutu.Ključne informacije:
Izrael: Obustavljamo svu kupovinu vojne opreme iz Francuske
Poljska odbila poslati SAD-u Patriote na Bliski istok, Francuska nije dozvolila prelet aviona za Izrael
Trump podivljao na Europu. “Sami preuzmite Hormuški tjesnac”
Teheran: Uništeno postrojenje za desalinizaciju vode na iranskom otoku
Izrael uspostavlja tampon zonu u Libanonu. 600 tisuća ljudi se ne može vratiti
Italija zabranila američkim bombarderima da slete u bazu na Siciliji
Dva kineska teretna broda prošla kroz Hormuz. “Zatvoren je samo za neprijatelje”
Iran sve bliže novim pravilima oko Hormuza,piše Index
Rubio napao NATO: Obvezni smo braniti Španjolsku koja se hvali da nam je zatvorila zračni prostor
Trump je Iranu praktički zaprijetio ratnim zločinom
WSJ: Trump je spreman završiti rat čak i ako Hormuz ostane zatvoren
Netanyahu: Rat je definitivno prešao polovicu
Nastavljeni su novi napadi na području Izraela i Irana, žestoki napadi na iranski Isfahan
Kuvajtski naftni tanker s milijunima barela nafte zapalio se nakon udara u blizini Dubaija