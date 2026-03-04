Saudijci samo što su zaobišli jednu blokadu, Huti im već spremaju drugu!

No tijekom vikenda, jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, pridružili su se sukobu u eskalaciji koja prijeti prekinuti i tu ključnu liniju opskrbe, piše CNN.

Sve što ugrožava izvoz saudijske nafte preko Crvenog mora dodatno će potaknuti rast globalnih cijena nafte, rekao je Richard Bronz, suosnivač i voditelj geopolitike u istraživačkoj tvrtki Energy Aspects.

U protekla dva tjedna, čak 4,6 milijuna barela dnevno utovareno je na brodove u Yanbuu, što je više od tri puta više od prosjeka za 2025. godinu, prema podacima tvrtke za praćenje brodova Vortex. To je skromna naknada za 15 milijuna barela koje svijet gubi svaki dan dok je Hormuški tjesnac zatvoren.

Ali čak i tih 4,6 milijuna barela dovoljno je da poremeti opskrbu, a na iznimno osjetljivom globalnom tržištu nafte, zatvaranje još jedne ključne trgovačke rute dodatno bi podiglo cijene i uzrokovalo ili pogoršalo nestašicu goriva na lokalnim tržištima.

Krajem 2023. godine, jemenski pobunjenici Huti počeli su napadati trgovačke brodove koji prolaze kroz tjesnac Bab el-Mandeb, koji se nalazi na južnom ulazu u Crveno more i na arapskom znači “Vrata suza”, kao odgovor na izraelski rat u Gazi. Napadi su prisilili brodarske tvrtke da koriste dulje rute, produžujući putovanja za nekoliko tjedana i povećavajući troškove goriva, osiguranja i plaća pomoraca.

21 posto više nafte prolazi kroz Bab el-Mandeb

U prvih 28 dana ožujka, količina sirove nafte koja je prošla kroz tjesnac Bab el Mandeb povećala se za 21 posto u usporedbi s veljačom, prema Vortexu. Ti tereti sada su potencijalne mete novih napada Hutua. Cijena Brenta, globalne referentne nafte, porasla je za oko 50 posto od početka rata s Iranom 28. veljače i u ponedjeljak se kretala oko 110 dolara po barelu.

Ako tjesnac Bab el-Mandeb postane preopasan za prolaz tankera, cijene sirove nafte Brent “vrlo vjerojatno” će porasti iznad 150 dolara po barelu u nadolazećim mjesecima, brže nego što se trenutno očekuje, rekao je Artem Abramov, voditelj istraživanja nafte i plina u konzultantskoj tvrtki Stad Energy.

Zatvaranje plovnog puta “samo će puno brže uništiti sustav”, rekao je danas za CNN.

„Čak će i prijetnja zatvaranjem Crvenog mora vjerojatno nastaviti povećavati troškove osiguranja, troškove prijevoza i u konačnici većinu referentnih cijena nafte u nadolazećim danima.“

Još jedan udarac za Aziju

Huti su službeno ušli u rat u subotu, kada su ispalili dvije rakete na Izrael. Dan ranije, Mohammed Mansour, zamjenik ministra informiranja u vladi Hutija, rekao je za CNN da je zatvaranje tjesnaca Bab el Mandeb “realna opcija” i da će “posljedice snositi američki i izraelski agresori”. Huti imaju niz oružja, uključujući dronove i protubrodske rakete, koje predstavljaju ogroman rizik za brodove koji prolaze kroz tjesnac.

Kako bi izbjegli prolaz, tankeri koji napuštaju Yanbu, od kojih je većina namijenjena Aziji, morali bi proći puno dulji i kompliciraniji put kroz Sueski kanal u sjevernom Crvenom moru, zatim kroz Sredozemno more, niz zapadnu obalu Afrike i dalje preko Indijskog oceana. “Ako Huti počnu prijetiti tim brodovima, to će barem produžiti putovanje do Azije za nekoliko tjedana”, rekao je Bronz iz Energy Aspectsa.

“To bi dodatno pogoršalo nestašicu sirove nafte u Aziji.”

Oslanjaju se na Bliski istok.

Azija već snosi najveći teret globalnog šoka u opskrbi naftom. Regija se oslanja na Bliski istok za oko 60 posto svojih potreba, a vlade su već počele provoditi mjere uštede energije tijekom krize. Primjerice, Filipini su proglasili energetsku krizu i skratili radni tjedan za neke državne službenike na četiri dana, dok je Južna Koreja savjetovala svojim građanima da se kraće tuširaju.

Prema riječima analitičara Kplera, Muyu Xua, sav izvoz nafte iz Yanbua koji je ovog mjeseca prošao kroz tjesnac Bab el Mandeb bio je namijenjen Aziji.

Ako napadi Hutija učinkovito blokiraju tjesnac, Saudijska Arabija, rekla je, mogla bi početi davati prioritet isporukama nafte u Europu, ostavljajući Aziju bez zaliha, ili preusmjeriti tankere u Aziju preko Sueskog kanala.

Sue upozorava da će mnogi dijelovi Azije već u travnju, kada nestanu postojeće zalihe, početi osjećati nestašicu sirove nafte.

„Ako ne uspiju na vrijeme nabaviti saudijsku naftu, to će dodatno pogoršati kratkoročnu krizu opskrbe“, rekla je.

„Visoke cijene nafte su jedan problem, ali najvažnije je da jednostavno ne mogu dobiti dovoljno nafte“, zaključila je.

