Troje libanskih novinara poginulo u izraelskom napadu

Reporter Al Manara, Ali Šaib, i reporterka Fatima Ftuni s televizije Al Majadin poginuli su kada je njihovo vozilo pogođeno.

Libanski ministar informisanja kasnije je rekao da je u napadu ubijen i Fatimin brat, snimatelj Mohamed Ftuni.

Al Manar je pod kontrolom libanske grupe Hezbolah koju podržava Iran, dok se Al Majadin smatra urednički usklađenim s iranskim saveznicima i pristalicama u regiji.

Izraelska vojska saopćila je da je “eliminisala” Šaiba, kojeg je opisala kao “teroristu” u Hezbollahovoj obavještajnoj jedinici koji je izvještavao o lokacijama izraelskih vojnika u južnom Libanu. Optužili su ga za “huškanje” protiv izraelskih vojnika i civila,pišu Vijesti

U saopćenju se ne spominju ostale žrtve niti su pruženi dokazi koji bi potkrijepili tvrdnju da je Šaib bio član Hezbollaha, ističe Reuters.

Hezbollah je negirao izraelske optužbe, navodeći u saopćenju: “Lažne tvrdnje neprijatelja nisu ništa drugo nego izraz njegove slabosti i krhkosti, te očajnički pokušaj izbjegavanja odgovornosti za ovaj zločin.”

Libanski predsjednik Joseph Aoun opisao je novinare kao “civile koji su obavljali svoju profesionalnu dužnost”.

Facebook komentari