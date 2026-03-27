“Danas mi je 10.000 otišlo”: MASOVNO NAPUŠTANJE ILEGALNIH IZRAELSKIH NASELJA

Iranske rakete i dalje padaju na izraelske gradove i ilegalna naselja, što je dovelo do bijega desetaka hiljada ljudi.Lokalni zvaničnici bijesni su na izraelsku vladu koja bi ih trebala štititi, piše Faktor.ba.

Avichai Stern, gradonačelnik ilegalnog izraelskog naselja Kiryat Shmone, obraćajući se forumu direktora vladinih ministarstava, rekao je da se svako jutro budi s osjećajem “kao da se Izrael, a ne njegovi neprijatelji, bori protiv njega”.

Nije važno kako ćemo završiti rat u Libanu ili Iranu, ako izgubimo jedan grad unutar Izraela. Ovo je prvi put u Izraelu da se jedan grad prazni, danas je 10.000 stanovnika napustilo Kiryat Shmonu. A vi očekujete da ostanu još mjesec ili koliko već, niko ni ne zna koliko će ostati u ovoj strašnoj stvarnosti – vikao je Stern na sastanku.Dodao je da “ako od ovih 10.000 koji su ostali ostane 10 ljudi, to će biti samo oni koji fizički ne mogu otići, jer svakodnevno doživljavaju eksplozije”.

Facebook komentari