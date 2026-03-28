Sedmični horoskop od 30.03. – 05.04.: Period velikih odluka i proljetne transformacije

Ovan (21.03. – 19.04.)

Ulazite u sedmicu s ogromnom energijom. Mars vas gura naprijed, ali pripazite da ne “izgorite” u srijedu kada su mogući sukobi s kolegama. Kraj sedmice donosi finansijsku satisfakciju.

Ljubav: Slobodni Ovnovi bi mogli dobiti poruku od osobe iz prošlosti. Zauzeti planiraju zajedničko putovanje.

Zdravlje: Pripazite na pritisak i izbjegavajte previše kofeina.

Bik (20.04. – 20.05.)

Fokus je na stabilnosti i domu. Venera vam donosi mir u krugu porodice, ali poslovno ćete morati biti oprezniji s troškovima u četvrtak. Ne potpisujte ništa bez detaljnog čitanja.

Ljubav: Partner vam sprema iznenađenje za vikend. Uživajte u romantičnoj atmosferi.

Zdravlje: Mogući problemi sa grlom ili sinusima zbog promjene vremena.

Blizanci (21.05. – 20.06.)

Vaša komunikacija je na vrhuncu. Idealna sedmica za pregovore, marketing i nove dogovore. Sredinom sedmice očekujte važan telefonski poziv koji mijenja vaše planove za april.

Ljubav: Nova poznanstva su na pomolu, posebno preko društvenih mreža ili zajedničkih prijatelja.

Zdravlje: Više sna je neophodno za vaš nervni sistem.

Rak (21.06. – 22.07.)

Intuicija vas služi bolje nego ikad. Ako osjetite da neka poslovna prilika nije za vas – poslušajte taj osjećaj. Finansije su u blagom porastu, ali izbjegavajte pozajmice.

Ljubav: Emocije su pojačane. Budite iskreni prema partneru o svojim strahovima.

Zdravlje: Osjetljiv probavni sistem; pazite šta jedete u hodu.

Lav (23.07. – 22.08.)

Dominirate gdje god se pojavite. Ova sedmica je rezervisana za vaš profesionalni uspon. Vaš trud iz protekla dva mjeseca konačno biva primijećen od strane nadređenih.

Ljubav: Harizma vam je na maksimumu. Očekujte udvaranje osobe koja je mlađa od vas.

Zdravlje: Odlična energija, ali ne pretjerujte s fizičkim naporom.

Djevica (23.08. – 22.09.)

Ovo je sedmica za “čišćenje” – kako prostora, tako i međuljudskih odnosa. Završite zaostale administrativne poslove. Prijatelj će vas zamoliti za savjet koji će mu promijeniti perspektivu.

Ljubav: Male nesuglasice oko kućnih poslova mogu pokvariti raspoloženje u petak.

Zdravlje: Unosite više vitamina C i tečnosti.

Vaga (23.09. – 22.10.)

Diplomatija je vaš ključ uspjeha. Naći ćete se u ulozi medijatora između dvije zavađene strane. Krajem sedmice stižu dobre vijesti vezane za neki pravni proces ili dokumentaciju.

Ljubav: Harmonija se vraća u vašu vezu. Slobodne Vage uživaju u neobaveznom flertu.

Zdravlje: Čuvajte donji dio leđa.

Škorpija (23.10. – 21.11.)

Snažan fokus na karijeru i dugoročne ciljeve. Imate viziju kako poboljšati svoje finansije i sada je pravo vrijeme da napravite prvi korak. Izbjegavajte nepotrebne rizike u saobraćaju.

Ljubav: Strasti se bude. Moguć je intenzivan susret s nekim koga dugo poznajete.

Zdravlje: Vrijeme je za detoksikaciju organizma.

Strijelac (22.11. – 21.12.)

Duh avanturizma vas ne napušta. Razmišljate o putovanju ili edukaciji koja bi vam proširila vidike. U srijedu budite oprezni s informacijama koje dobijate “iz druge ruke”.

Ljubav: Partner se može osjećati zapostavljeno zbog vaših brojnih planova.

Zdravlje: Odlično, osjećate se poletno i svježe.

Jarac (22.12. – 19.01.)

Finansijska pitanja su u prvom planu. Moguće je rješavanje pitanja nasljedstva, poreza ili kredita. Budite strpljivi sa starijim članovima porodice koji mogu biti zahtjevni.

Ljubav: Potrebna vam je sigurnost, a partner će vam to i pružiti kroz male znakove pažnje.

Zdravlje: Mogući problemi sa zglobovima ili koljenima.

Vodolija (20.01. – 18.02.)

Partnerstva su pod lupom. Bilo da su poslovna ili privatna, vrijeme je da definišete pravila igre. Kreativne ideje koje imate u petak zabilježite – mogle bi biti veoma profitabilne.

Ljubav: Slobodne Vodolije privlače ekscentrične i zanimljive osobe.

Zdravlje: Variranje energije; odmarajte kad god imate priliku.

Ribe (19.02. – 20.03.)

Fokusirate se na svakodnevne rutine i zdravlje. Odlična sedmica za uvođenje novih, zdravih navika. Na poslu se od vas očekuje maksimalna posvećenost detaljima.

Ljubav: Maštate o nekom ko vam je trenutno nedostižan. Spustite se na zemlju.

Zdravlje: Sklonost alergijama i iritacijama kože.

Facebook komentari