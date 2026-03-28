Amerika napušta Iran?

Američki potpredsjednik JD Vance u razgovoru s konzervativnim podcasterom Bennyjem Johnsonom govorio je o ratu protiv Irana. Vance je rekao da, iako je SAD postigao većinu svojih vojnih ciljeva, predsjednik Trump planira nastaviti rat “još neko vrijeme” kako bi osigurao da iranska vlada bude ozbiljno oslabljena.

“Predsjednik će s time nastaviti još neko vrijeme kako bismo osigurali da se nakon našeg odlaska ovakvo što ne ponovi dugo, dugo vremena”, rekao je Vance. “Moramo ih iransku vladu neutralizirati na jako, jako dugo razdoblje i to je svrha.”

Vance je priznao da su cijene goriva porasle kao posljedica sukoba, ali je naglasio da će se uskoro smanjiti. “Ovo je vrlo, vrlo privremena reakcija na sukob koji će u konačnici biti kratkotrajan.”

„Nismo zainteresovani da budemo u Iranu za godinu dana, za dvije godine. Uskoro ćemo se povući odatle i cijene goriva će ponovo pasti“, poručio je Vance.

— RT (@RT_com) March 28, 2026

Ova izjava dolazi u trenutku pojačanih globalnih tenzija i oscilacija na energetskom tržištu, gdje svaka naznaka promjene američke spoljne politike može imati direktan uticaj na cijene nafte i gasa. Vance je sugerisao da bi smanjenje američkog angažmana moglo doprinijeti stabilizaciji tržišta i olakšati pritisak na potrošače.

Analitičari, međutim, upozoravaju da su kretanja cijena energenata složena i zavise od niza faktora, uključujući globalnu ponudu, odluke proizvođača nafte i geopolitičke rizike na Bliskom istoku.

Facebook komentari