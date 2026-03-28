Prošle godine BiH izvezla meso vrijedno 140 miliona KM, a uvezla čak 719 miliona KM

Prema analizi Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH), ukupan obim razmjene mesa i mesnih prerađevina prošle godine je iznosio 860,09 miliona KM, uz pokrivenost uvoza izvozom od 19,48 posto.

– U strukturi izvoza je značajno povećanje izvoza svinjskog mesa, svježeg, rashlađenog ili smrznutog, kako količinski, tako i vrijednosno, s ukupno 1,24 miliona kilograma ili vrijednošću od 6,94 miliona KM i to na tržištu Srbije – ukazali su iz Komore.

Naveli su da su ostale kategorije pri izvozu imale blaže oscilacije. Naime, izvoz prerađevina poput kobasica i sličnih proizvoda povećan je za 14,08 posto dok je izvoz mesa peradi smanjen za 11 posto, nakon kontinuiranog povećanja izvoza, a izvoz ostalih konzerviranih proizvoda smanjen je za 9,74 posto.

Top pet izvoznih tržišta za meso i mesne prerađevine u 2025. bile su Srbija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Hrvatska.

Izvoz u Srbiju je obuhvatao svinjsko meso, svježe, rashlađeno ili smrznuto meso, kobasice i slične proizvode, kao i ostale pripremljene ili konzervirane proizvode od mesa, drugih klaoničkih proizvoda ili krvi.

Crna Gora je bila tržište za meso peradi i jestive klaoničke proizvode od peradi, ostale pripremljene ili konzervirane proizvode od mesa te kobasice i slične proizvode od mesa.

Sjeverna Makedonija je iz Bosne i Hercegovine uvozila ostale pripremljene i konzervirane proizvode od mesa, kobasice i slične proizvode, kao i meso i jestive mesne klaoničke proizvode soljene, u salamuri, sušene ili dimljene.

U Hrvatsku se izvozilo meso peradi i jestivi klaonički proizvodi od peradi, kao i ostali pripremljeni i konzervirani proizvodi od mesa te drugi klaonički proizvodi ili krv.

Najveći uvoz mesa u prošloj godini bio je iz Nizozemske, Italije, Srbije, Hrvatske i Njemačke.

Količinski je značajno povećan uvoz gotovo svih kategorija mesa i mesnih prerađevina, posebno svježeg ili rashlađenog goveđeg mesa iz Nizozemske, Italije, Poljske, Belgije i Njemačke, dok je uvoz smrznutog goveđeg mesa povećan za više od 80 posto iz Brazila, Sjeverne Makedonije, Paragvaja, Poljske i Austrije

