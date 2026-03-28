Iranska Nobelovka stala na stranu Reze Pahlavija: Njen potez izazvao žestoke reakcije

Iranska dobitnica Nobelove nagrade za mir Širin Ebadi (Shirin Ebadi) našla se na meti kritika nakon što ju je Reza Pahlavi, sin posljednjeg šaha, imenovao na čelo odbora za tranzicijsku pravdu. Pahlavi, čiji je otac svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine, ističe da je spreman voditi tranziciju u slučaju kolapsa Islamske Republike, posebno u kontekstu rata pokrenutog 28. februara zračnom ofanzivom SAD i Izraela.

Ebadi, koja živi u egzilu i Nobelovu nagradu za mir primila 2003. godine za borbu za ljudska prava, svojom podrškom Pahlaviju izazvala je reakcije dijela liberalnih i lijevih krugova iranske dijaspore. Medij Radio Zamaneh prenio je pismo 320 pripadnika civilnog društva i akademske zajednice, koji osuđuju “temeljnu promjenu usmjerenja” Ebadi i pozivaju Nobelov odbor da preispita njeno odlikovanje, optužujući je da podržava rat.

Pahlavi je na platformi X osudio “gnusne napade” na Ebadi i ostale članove odbora. Ebadi nije komentarisala spor, ali je ranije istakla da “nijedan pokušaj svrgavanja Islamske Republike neće uspjeti bez globalne solidarnosti i saveza protiv zločinačkog režima”. Tokom šahove vladavine, Ebadi je bila jedna od prvih sutkinja u Iranu i prva koja je predsjedala sudom u Teheranu

