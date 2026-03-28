Iran odobrio prolaz pakistanskim brodovima kroz Hormuški moreuz

Iran je odobrio prolaz 20 brodova pod pakistanskom zastavom kroz strateški važan Hormuški moreuz, potvrdio je pakistanski ministar vanjskih poslova Išak Dar (Ishaq Dar). Ovaj potez se tumači kao signal smanjenja napetosti u regiji nakon pojačanih sukoba i diplomatskih trzavica.

Prema riječima ministra Dara, dogovorom je predviđeno da Iran svakodnevno dopušta prolaz dva pakistanska broda, što doprinosi jačanju povjerenja i stabilnosti u regiji.

Dar je istakao da ovakav potez predstavlja značajan korak prema miru i jača zajedničke napore u tom pravcu.

U prethodnim sedmicama Iran je već omogućavao prolaz pojedinim pakistanskim brodovima, dok Pakistan aktivno posreduje u diplomatskim naporima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Ovi koraci ukazuju na moguće smanjenje napetosti i otvaranje prostora za daljnje pregovore između sukobljenih strana.

