Sukob na Bliskom Istoku: Veliki udari na Teheranu, zemlja u plamenu, u rat se uključili i Huti

Izraelsko zrakoplovstvo izvelo je udare na strateške ciljeve unutar Irana, uključujući dvije najveće čeličane, elektrocentralu i civilna nuklearna postrojenja – kompleks teških voda Kondab kod Araka i pogon u Ardakanu. Iranski ministar vanjskih poslova, Abas Araghči, najavio je “silnu osvetu” za ove napade.

Velika šteta

Pogođene su i vojne instalacije IRGC-a (Zračno-svemirsko zapovjedništvo), kasarne i druge ključne zgrade širom Teherana.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Irana, posljedice su tragične: ubijeno je više od 230 djece i 244 žene, povrijeđeno 1.800 djece i više od 4.100 žena. Materijalna šteta je pričinjena na više od 93.000 civilnih objekata, uključujući preko 71.000 kuća govore podaci Iranskog Crvenog polumjeseca.

Sjedinjene Američke Države su u prvom mjesecu sukoba uništile približno trećinu iranskog arsenala projektila i dronova, ali obavještajni izvori ukazuju da značajan dio naoružanja i dalje ostaje operativan u podzemnim tunelima i bunkerima.

Sukob se proširio uključivanjem jemenskih Huta, koji su lansirali balističke i krstareće rakete prema Izraelu. Istovremeno, IRGC tvrdi da je pogodio šest američkih brodova u Perzijskom zaljevu, dok CENTCOM potvrđuje dolazak broda USS Tripoli s 3.500 marinaca kao pojačanje.

Uprkos žestokim borbama, specijalni izaslanik Stiv Vitkof najavio je moguće sastanke s iranskim predstavnicima do kraja sedmice. Predsjednik Donald Tramp izrazio je želju za postizanjem “mirovnog sporazuma”, ali uz jasan uvjet potpune neutralizacije iranske prijetnje.

Tokom govora o vojnim uspjesima, Tramp je Hormuški moreuz nazvao “Trumpov moreuz”, naglašavajući američku kontrolu nad ovim ključnim pomorskim prolazom. Ujedinjene nacije formiraju radnu grupu za očuvanje trgovine kroz moreuz kako bi spriječile globalnu prehrambenu krizu.

Devet bolničara

Rat se nastavlja i u Libanu, gdje je u izraelskoj ofanzivi od 2. marta poginulo najmanje 1.189 ljudi. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) osudila je napade u kojima je ubijeno devet bolničara na dužnosti.

Napadi dronovima zabilježeni su i u Iraku, gdje je meta bila kuća predsjednika iračkog Kurdistana Nechirvana Barzanija. Kuvajt je prijavio štetu na radarskim sistemima aerodroma i požar koji je vatrogascima trebalo više od dva dana da ugase. Spremnici mlaznog goriva djelimično su uništeni, a radarski sistem teško oštećen. IRGC je saopćio da napadi na Kuvajt definitivno nisu posljednji, ističući da Iranci smatraju Kuvajt ključnim saveznikom SAD

