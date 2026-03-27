Aragči najavio: “Izrael će platiti visoku cijenu za zločine”

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči (Abbas Araghchi) oglasio se nakon snažnih izraelskih napada na ključnu infrastrukturu Irana, iznoseći ozbiljne optužbe na račun Tel Aviva i Vašingtona.Prema informacijama koje je objavio na platformi X, mete napada bile su dvije najveće iranske čeličane, jedna strateški važna elektrana, ali i civilna nuklearna postrojenja.

Direktne optužbe protiv SAD-a

Aragči je naglasio da Izrael nije djelovao samostalno, tvrdeći da je operacija izvedena u koordinaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama, što dodatno podiže tenzije u regionu.

– Izrael tvrdi da je djelovao u koordinaciji sa SAD-om. Ovaj napad direktno proturječi produženom roku za diplomatiju koji je postavio predsjednik SAD-a – poručio je iranski šef diplomatije,piše Avaz

Najava oštre reakcije

Prema navodima iz Teherana, ovim napadima urušeni su svi aktuelni diplomatski napori. Aragči je uputio jasnu poruku nakon udara na iransku infrastrukturu:

– Iran će naplatiti visoku cijenu za ove izraelske zločine – istakao je ministar.

Stručnjaci upozoravaju da bi napadi na nuklearna postrojenja i energetski sektor mogli izazvati ozbiljnu eskalaciju sukoba u regionu, budući da je Iran pogođen u ključne dijelove svoje ekonomije i industrije.

