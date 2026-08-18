Wizz Air širi mrežu iz Sarajeva: Uvode se tri nove linije, karte već od 40,99 KM

Nove destinacije unaprijediti će povezanost Sarajeva i Bosne i Hercegovine sa ključnim evropskim tržištima te putnicima ponuditi veći izbor i pristupačnije mogućnosti putovanja.

Letovi za Berlin i Bratislavu počinju 3. decembra 2026. godine, dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom, dok će direktna linija za Prag biti uspostavljena od 18. decembra 2026. godine, s letovima ponedjeljkom i petkom u zimskom i ljetnom redu letenja 2026./2027.

Karte za sve tri nove destinacije već su dostupne u prodaji po cijenama od 40,99 KM, čime putnicima iz Bosne i Hercegovine postaju dostupne još povoljnije opcije za turistička, poslovna i porodična putovanja i to na zvaničnoj web stranici Wizz Air, kao i na šalteru prodaje karata Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Otvaranje novih ruta rezultat je uspješne saradnje između Međunarodnog aerodroma Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i Turističke zajednice Kantona Sarajevo, koje kroz programe poticaja za razvoj aviosaobraćaja i turizma pružaju podršku uspostavljanju novih direktnih aviolinija i jačanju međunarodne povezanosti Bosne i Hercegovine.Za Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo unapređenje direktne aviopovezanosti nije samo pitanje saobraćaja, već važan instrument ekonomskog razvoja. Svaka nova direktna linija otvara dodatni prostor za turističke dolaske, poslovne kontakte, privrednu saradnju i povezivanje naših kompanija sa evropskim tržištima.

Zato Ministarstvo kontinuirano ulaže u programe unapređenja aviopovezanosti, jer se njihovi efekti direktno odražavaju na turizam i ukupnu privrednu aktivnost. Nove linije prema Pragu, Berlinu i Bratislavi predstavljaju još jedan konkretan rezultat tog pristupa i stvaraju dodatne mogućnosti za razvoj turističkih i poslovnih tokova.“, izjavio je ministar privrede Kantona Sarajevo Zlatko Mijatović.

Nove destinacije doprinijet će daljnjem razvoju turizma, jačanju poslovnih veza i povećanju mobilnosti građana Bosne i Hercegovine, ali i dolaska stranih posjetilaca u Sarajevo i našu zemlju. Prag, Berlin i Bratislava među najatraktivnijim su gradovima srednje Evrope, a njihovo uključivanje u mrežu direktnih letova iz Sarajeva dodatno će osnažiti poziciju glavnog grada Bosne i Hercegovine na evropskoj zračnoj mapi.

V.d.direktor Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović naglasio je sljedeće:

„Posebno nas raduje što godinu u kojoj obilježavamo 30. godišnjicu obnove civilnog zračnog saobraćaja na Međunarodnom aerodromu Sarajevo prati još jedna značajna vijest za naše putnike. Od predstojećeg zimskog reda letenja Wizz Air će povezati Sarajevo s Pragom, Berlinom i Bratislavom. Riječ je o atraktivnim i dugo očekivanim destinacijama koje će dodatno unaprijediti povezanost Sarajeva i Bosne i Hercegovine s ključnim evropskim tržištima.

Nove linije našim građanima i posjetiocima donose više mogućnosti za putovanja, a istovremeno otvaraju nove prilike za razvoj turizma, poslovne saradnje i jačanje veza Bosne i Hercegovine s ostatkom Evrope.

Zahvaljujemo kompaniji Wizz Air na kontinuiranom povjerenju koje ukazuje Međunarodnom aerodromu Sarajevo te na daljnjem razvoju svojih operacija u našem glavnom gradu. Vjerujemo da je proširenje njihove mreže letova iz Sarajeva potvrda potencijala našeg tržišta, ali i napretka koji Aerodrom Sarajevo ostvaruje kroz širenje mreže destinacija i unapređenje kvaliteta usluga.

Ova objava ima i dodatnu simboliku jer dolazi u godini kada obilježavamo tri decenije od ponovnog otvaranja Sarajevskog aerodroma za civilni zračni saobraćaj. Od prvih poslijeratnih civilnih letova do današnje rekordne mreže destinacija i historijskih rezultata, Sarajevo je u proteklih trideset godina prošlo put od obnove do snažnog rasta i ponovnog povezivanja sa svijetom. Nove linije za Prag, Berlin i Bratislavu predstavljaju još jedan važan korak na tom putu.“

Povodom novih linija, premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk izjavio je „Vlada Kantona Sarajevo prepoznaje razvoj aviosaobraćaja kao važan dio razvoja turizma i privrede i zato podržavamo otvaranje novih direktnih linija. Želimo da Sarajevo bude što bolje povezano s evropskim gradovima, dostupnije putnicima i pozicionirano kao konkurentna turistička i poslovna destinacija. Tri nove linije dodatno potvrđuju da Sarajevo ima potencijal za dalji razvoj aviosaobraćaja i da kontinuirano širenje mreže destinacija donosi konkretne koristi građanima i ekonomiji Kantona Sarajevo.“

Pored postojećih destinacija aviokompanije Wizz Air za Rim i London, ove nove linije za Prag, Berlin i Bratislavu predstavljaju dodatni korak u jačanju međunarodne povezanosti Bosne i Hercegovine te otvaraju nove mogućnosti za razvoj turizma, privrede i međunarodne saradnje,pišu Vijesti

Menadžerica korporativnih komunikacija kompanije Wizz Air Vera Jardan, ovom prilikom je izjavila : „Sa zadovoljstvom najavljujemo tri nove linije iz Sarajeva prema Pragu, Berlinu i Bratislavi, čime dodatno jačamo povezanost Bosne i Hercegovine s ostatkom Evrope. Ove nove destinacije potvrđuju našu kontinuiranu posvećenost Sarajevu i našu želju da putnicima ponudimo još više izbora, više mogućnosti putovanja i pristupačne avio-karte. Radujemo se što ćemo uskoro poželjeti dobrodošlicu mnogim putnicima na ovim novim linijama.“

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