Držite stopala u hladnoj vodi 10 minuta: Efekat ćete brzo osjetiti

Kada se čini da od ljetne vrućine nema predaha, olakšanje se možda krije u najobičnijem lavoru. Hladna voda neće rashladiti cijeli organizam kao klima-uređaj, ali može brzo osvježiti stopala, ublažiti osjećaj toplotne nelagode i barem nakratko učiniti sparan dan podnošljivijim.

Lavor, hladna voda i petnaestak minuta odmora – jednostavan su ljetni ritual koji ne zahtijeva gotovo nikakvu pripremu. Posebno dobro dođe nakon hodanja po vrućem asfaltu, dugog stajanja ili dana provedenog u prostoru koji se nikako ne uspijeva rashladiti.

Čim stopala uronimo u hladnu vodu, receptori za temperaturu u koži šalju mozgu poruku da je dio tijela izložen hladnoći. Zbog toga veoma brzo osjetimo osvježenje, čak i kada se temperatura u ostatku tijela nije znatno promijenila, prenosi Zadovoljna.hr.

Površinski krvni sudovi pritom se sužavaju, što se naziva vazokonstrikcija. Tako se smanjuje protok krvi kroz ohlađeno područje, a stopala brzo postaju hladnija.

Ipak, najbolje je upotrijebiti hladnu, a ne ledenu vodu. Pretjerana hladnoća može snažno stisnuti krvne sudove, izazvati bol ili utrnulost te neće nužno bolje rashladiti organizam.

Hladna kupka za stopala može:

brzo pružiti osjećaj osvježenja

ublažiti osjećaj užarenih i teških nogu

privremeno smanjiti blagu natečenost nakon stajanja

podstaći nas da sjednemo i odmorimo se

osvježiti kožu i isprati znoj.

Za dodatno olakšanje noge se mogu lagano podignuti, čime se podstiče povrat krvi i tečnosti iz potkoljenica,pišu Nezavisne

Dovoljno je 10 do 15 minuta

Lavor napunite hladnom, ali ne ledenom vodom, tako da prekrije stopala i gležnjeve. Noge namačite 10 do 15 minuta, a zatim ih dobro osušite, posebno između prstiju.

Ako osjetite bol, jako peckanje, drhtanje ili utrnulost, odmah prekinite. Osobe s dijabetesom, slabijom cirkulacijom, Raynaudovim fenomenom, oštećenjem živaca ili ranama na stopalima treba da se prije ovakvog hlađenja posavjetuju s ljekarom.

Važno je znati da lavor nije zaštita od toplotnog udara. Ako se pojave zbunjenost, gubitak svijesti, otežan govor ili veoma visoka tjelesna temperatura, potrebno je odmah pozvati hitnu pomoć.

Petnaest minuta s nogama u hladnoj vodi ipak može biti jednostavan i pristupačan trik za ugodnije podnošenje ljetne žege – uz dovoljno tečnosti, hlad i boravak u rashlađenom prostoru kada god je to moguće.

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