Alarm na Bliskom istoku: Iran najavljuje “potpuno ofanzivni” rat

Diplomatski napori su zapeli, a nove prijetnje iz Teherana dodatno podižu tenzije oko Hormuškog moreuzaIran prijeti promjenom strategije i mogućom novom eskalacijom sukoba sa SAD-om, dok su diplomatski napori za okončanje rata zapeli u mjestu. Posebnu zabrinutost izaziva situacija oko Hormuškog moreuza, jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca.Jedan visoki iranski dužnosnik izjavio je za Reuters da bi Iran mogao preći iz defanzivne u „potpuno ofanzivnu“ strategiju ukoliko diplomatski napori ne dovedu do dogovora s Vašingtonom.

Prema njegovim riječima, iranske snage moraju biti spremne na novu eskalaciju u Hormuškom moreuzu i širem regionu.

– Iran će biti spreman donositi odluke i poduzimati teške korake – poručio je dužnosnik, dodajući da bi Teheran mogao izvesti „pravovremen i precizan“ vojni napad u slučaju neuspjeha diplomatije.

Pregovori bez napretka

Ponedjeljak je označen kao rok za postizanje konačnog dogovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u okviru memoranduma o razumijevanju koji je postignut u junu.

Dokument, potpisan 17. juna, predviđao je period od 60 dana za postizanje šireg sporazuma, uključujući pitanja povezana s iranskim nuklearnim programom.Međutim, dogovor je ubrzo zapao u ozbiljnu krizu, posebno zbog neslaganja oko Hormuškog moreuza.

Teheran tvrdi da mu odredbe memoranduma daju pravo upravljanja ovim strateškim plovnim putem, dok Vašington odbacuje takvo tumačenje.

Sve veće tenzije

Iran i SAD posljednjih dana dodatno su pojačali ratnu retoriku.

Iranski zvaničnik poručio je da bi Vašington u narednim sedmicama morao provesti sve odredbe sporazuma kako bi se stvorili uslovi za nastavak pregovora.

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Američki predsjednik ponovio je i stav da Iran ne smije doći u posjed nuklearnog oružja.

Situacija oko Hormuškog moreuza posebno je osjetljiva jer bi svaki ozbiljniji poremećaj pomorskog saobraćaja mogao imati posljedice daleko izvan Bliskog istoka.

Za sada nema potvrde da je Iran donio konačnu odluku o pokretanju nove velike vojne operacije, ali najnovije izjave iranskih zvaničnika ukazuju na opasno zaoštravanje retorike i mogućnost nove eskalacije.

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