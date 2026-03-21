Pokrenuta je operacija “zazidavanje”

CNN je pregledao satelitske snimke 32 iranske raketne baze , od kojih se većina nalazi u planinama, i otkrio da su sve pogođene zračnim napadima, obično usmjerenim na ulaze u tunele, nadzemne zgrade ili raskrižja cesta.

Najmanje 77 posto od 107 ulaza u tunele koje je analizirao CNN bilo je bombardirano .

Satelitske snimke također su pokazale najmanje 15 uništenih raketnih lansera u bazama.

Stručnjaci kažu da brza zračna kampanja SAD-a i Izraela ima za cilj onesposobiti podzemne gradove u kojima je Iran planirao sigurno ponovno napuniti lansere raketa prije nego što ih izvadi i gađa američke položaje i saveznike na Bliskom istoku.

SAD i Izrael nemaju arsenal da “potpuno unište te objekte, što je upravo razlog zašto su izgrađeni u planinama”, rekao je Ankit Panda, stručnjak za sigurnost.

„Sjedinjene Države i Izrael bili su učinkoviti u ‘ugradnji’ iranskih raketnih i bespilotnih kapaciteta unutar ovih vrlo izdržljivih gradova“, rekao je Panda.

Iranska lansiranja projektila i dronova pala su za više od 90 posto od početka rata, ali stručnjaci upozoravaju da se čini da su sposobni održati napade na strateške ciljeve, poput brodova koji prolaze kroz Hormuški tjesnac.

