Podaci se odnose na 26. novembar i preuzeti su iz zvanične evidencije cijena Federalnog ministarstva trgovine (eOPC).

Benzin 95 bilježi još izraženiji pad. Od 18. oktobra, kada je njegova prosječna cijena iznosila 3,42 KM, pojeftinio je za 41 fening po litru.

Cijene u padu

Trend pojeftinjenja vidljiv je i u posljednjih deset dana. Dizel je 16. novembra u prosjeku koštao 3,75 KM, dok je cijena benzina 95 iznosila 3,16 KM.

Super 98 sada u prosjeku košta 3,39 KM, a autoplin 1,54 KM po litru. Upravo je autoplin jedini od navedenih derivata koji je zabilježio blago poskupljenje.

Najpovoljniji dizel, po cijeni od 3,41 KM, može se kupiti na pumpi Čavkunović u Bihaću. Najjeftiniji benzin 95 prodaje Petrol BH Oil Company u Cazinu, gdje litar košta 2,60 KM.Kada je riječ o ostalim gorivima, najniža cijena Supera 98 zabilježena je u Mostaru i iznosi 2,94 KM, dok je autoplin najjeftiniji u Konjicu, po cijeni od 1,15 KM.

Velike razlike

Uprkos pojeftinjenju, razlike među benzinskim pumpama i dalje su značajne. Najskuplji dizel u Federaciji BiH košta četiri KM po litru, dok je najviša cijena benzina 95 dostigla 3,65 KM,piše Avaz+

To znači da razlika za rezervoar od 50 litara dizela između najjeftinije i najskuplje pumpe iznosi čak 29,50 KM.

I pored posljednjeg pada, dizel je i dalje skuplji nego u augustu. Prosječna cijena 13. augusta iznosila je 3,33 KM, što znači da je litar ovog goriva sada skuplji za 31 fening.

Očekuje se novi pad

Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet nafte i naftnih derivata Privredne komore RS, kazao je za Nezavisne novine da je dizel u ovom bh. entitetu u proteklom periodu pojeftinio za više od 30 feninga po litru, a benzin za više od 40 feninga.

On očekuje da će se trend pada cijena nastaviti i u narednim danima.

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